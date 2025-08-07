Alegria, descontração e brincadeiras marcam retomada das atividades da turma de Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito

Na volta as aulas, as atividades foram retomadas com educação física voltada ao ensino das regras de trânsito e do respeito às leis e ordens

Após o recesso escolar, a segunda turma dos “Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito” retomou as atividades na segunda-feira (4). A aula aconteceu com ensinamentos, por meio da educação física, sobre a importância das regras de trânsito, da cidadania, da atenção, da organização e do respeito às leis e ordens.O objetivo do projeto, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran) é inserir a educação para o trânsito na formação de crianças e adolescentes, promovendo a construção de uma sociedade mais consciente, segura e cidadã.

A segunda edição do projeto “Agente Mirim da Cidadania no Trânsito” está em andamento desde maio na Escola Estadual de Ensino Fundamental Luís Soares de Cássia, em Porto Velho, e tem previsão de formatura em setembro. A proposta inclui atividades práticas e conteúdos que dialogam com disciplinas como português, matemática, ciências, geografia e educação física, promovendo um aprendizado integrado.

A aula desta semana envolveu atividades físicas que foram apresentadas em forma de brincadeiras. Assim, as crianças retornaram as antigas brincadeiras de rua respeitando as regras e diferenças individuais e coletivas; reconheceram e respeitaram limites do próprio corpo e dos colegas; agiram com responsabilidade e segurança nas atividades físicas valorizando a cooperação, além de vivenciar valores como respeito, solidariedade e empatia nas práticas corporais.

Com as brincadeiras, as crianças podem colocar em prática as ações de cooperação, empatia e respeito

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto fortalece a educação e segurança no trânsito. “A iniciativa estimula a conscientização dos estudantes, formando cidadãos mais responsáveis e conscientes de seus papéis na sociedade”, salientou.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou que “este projeto é um passo importante para reduzir sinistros e promover uma cultura de respeito às normas de trânsito, refletindo o compromisso do governo de Rondônia com a segurança da população, formando futuros condutores mais responsáveis.”

APRENDIZADO INTEGRADO

A diretora Marcilene Ferreira da Silva, manifestou alegria com a indicação da escola para participar do projeto, pois uniu as turmas, trouxe aprendizado e agregou com a comunidade escolar, uma vez que os pais também participaram ativamente. “E hoje, estar aqui é vibrante! Sair da rotina escolar, vir de ônibus e perceber toda esta organização é um aprendizado aos alunos também e inclui no currículo”, disse.

A alegria também é da aluna de 11 anos, Evelyn Oliveira dos Santos, que compreendeu que as atividades estavam conectadas com os ensinos do trânsito e citou a brincadeira do balão, onde todos deviam andar um atrás do outro, com calma, com o balão encaixado nas costas do colega, sem deixar cair. “Temos de andar com calma, senão o balão estoura. Assim é o trânsito, se todos andarem direitinho, a gente chega em casa sem acidentes”, afirmou.

O coordenador da aula, professor Sidnei Rodrigues, explicou que com as brincadeiras, as crianças podem colocar em prática no dia-a-dia, enquanto pedestre ou ciclista, as ações de cooperação, empatia, respeito mútuo e também de respeito às regras de trânsito. Assim, as atividades desenvolvem equilíbrio, força, coordenação e outras que vão utilizar nas ações diárias.

