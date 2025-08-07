Quinta, 07 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Alegria, descontração e brincadeiras marcam retomada das atividades da turma de Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito

Após o recesso escolar, a segunda turma dos “Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito” retomou as atividades na segunda-feira (4). A aula aconteceu ...

07/08/2025 08h39
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Na volta as aulas, as atividades foram retomadas com educação física voltada ao ensino das regras de trânsito e do respeito às leis e ordens
Na volta as aulas, as atividades foram retomadas com educação física voltada ao ensino das regras de trânsito e do respeito às leis e ordens

Após o recesso escolar, a segunda turma dos “Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito” retomou as atividades na segunda-feira (4). A aula aconteceu com ensinamentos, por meio da educação física, sobre a importância das regras de trânsito, da cidadania, da atenção, da organização e do respeito às leis e ordens.O objetivo do projeto, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran) é inserir a educação para o trânsito na formação de crianças e adolescentes, promovendo a construção de uma sociedade mais consciente, segura e cidadã.

A segunda edição do projeto “Agente Mirim da Cidadania no Trânsito” está em andamento desde maio na Escola Estadual de Ensino Fundamental Luís Soares de Cássia, em Porto Velho, e tem previsão de formatura em setembro. A proposta inclui atividades práticas e conteúdos que dialogam com disciplinas como português, matemática, ciências, geografia e educação física, promovendo um aprendizado integrado.

A aula desta semana envolveu atividades físicas que foram apresentadas em forma de brincadeiras. Assim, as crianças retornaram as antigas brincadeiras de rua respeitando as regras e diferenças individuais e coletivas; reconheceram e respeitaram limites do próprio corpo e dos colegas; agiram com responsabilidade e segurança nas atividades físicas valorizando a cooperação, além de vivenciar valores como respeito, solidariedade e empatia nas práticas corporais.

Com as brincadeiras, as crianças podem colocar em prática as ações de cooperação, empatia e respeito
Com as brincadeiras, as crianças podem colocar em prática as ações de cooperação, empatia e respeito

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto fortalece a educação e segurança no trânsito. “A iniciativa estimula a conscientização dos estudantes, formando cidadãos mais responsáveis e conscientes de seus papéis na sociedade”, salientou.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou que “este projeto é um passo importante para reduzir sinistros e promover uma cultura de respeito às normas de trânsito, refletindo o compromisso do governo de Rondônia com a segurança da população, formando futuros condutores mais responsáveis.”

APRENDIZADO INTEGRADO

A diretora Marcilene Ferreira da Silva, manifestou alegria com a indicação da escola para participar do projeto, pois uniu as turmas, trouxe aprendizado e agregou com a comunidade escolar, uma vez que os pais também participaram ativamente. “E hoje, estar aqui é vibrante! Sair da rotina escolar, vir de ônibus e perceber toda esta organização é um aprendizado aos alunos também e inclui no currículo”, disse.

A alegria também é da aluna de 11 anos, Evelyn Oliveira dos Santos, que compreendeu que as atividades estavam conectadas com os ensinos do trânsito e citou a brincadeira do balão, onde todos deviam andar um atrás do outro, com calma, com o balão encaixado nas costas do colega, sem deixar cair. “Temos de andar com calma, senão o balão estoura. Assim é o trânsito, se todos andarem direitinho, a gente chega em casa sem acidentes”, afirmou.

O coordenador da aula, professor Sidnei Rodrigues, explicou que com as brincadeiras, as crianças podem colocar em prática no dia-a-dia, enquanto pedestre ou ciclista, as ações de cooperação, empatia, respeito mútuo e também de respeito às regras de trânsito. Assim, as atividades desenvolvem equilíbrio, força, coordenação e outras que vão utilizar nas ações diárias.

Fonte
Texto: Geovani Berno
Fotos: Geovani Berno
Secom - Governo de Rondônia

