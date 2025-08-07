Quinta, 07 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Qualifica SP oferece mais de 3,5 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no estado de São Paulo

Inscrições estão abertas até 17 de agosto e devem ser feitas pelo site do programa; inglês e pacote de informática são alguns dos cursos disponíveis

07/08/2025 08h39
Por: Redação Fonte: Secom SP
O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas abertas
O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas abertas

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com 3.455 vagas abertas para cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional do Qualifica SP, programa voltado à introdução ou recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Os interessados devem se inscrever pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 17 de agosto.

A oferta do Qualifica SP conta com aulas presenciais em 39 municípios do estado e serão promovidas por professores do SEST/SENAT nas unidades da instituição e em algumas cidades de forma descentralizada. Os cursos serão disponibilizados em três turnos: manhã, tarde e noite. Confira no site do programa mais detalhes sobre os municípios com cursos disponíveis.

As vagas estão distribuídas entre duas modalidades do programa:

  • Novo Emprego: voltado a jovens e adultos a partir de 16 anos que desejam se qualificar em uma nova área ou iniciar uma nova carreira. Os cursos oferecidos são: Almoxarife (205 vagas), Gestão de Pessoas (210 vagas), Gestão Financeira (60 vagas) e Logística (505 vagas). Voltado a jovens e adultos a partir de 186 anos Operador de Empilhadeira (1625 vagas) e Capacitação de Motorista (30 vagas);
  • Meu Primeiro Emprego: direcionado a jovens de 16 a 24 anos que buscam a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Estão disponíveis os cursos de Auxiliar Administrativo (475 vagas), Inglês (165 vagas) e Pacote de Informática (180 vagas).

A escolha dos cursos foi realizada após análises das demandas de mercado em todo o território estadual. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas abertas.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo site do programa até o dia 17 de agosto. Podem participar candidatos alfabetizados, domiciliados no estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida. Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, serão priorizadas pessoas menores de idade, com deficiência, desempregadas e com baixa renda.

A convocação será feita por e-mail, e os selecionados deverão comparecer à unidade escolhida para confirmar a matrícula nos dias 18 a 23 de agosto.

As aulas têm previsão de início para o dia 25 de agosto. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas do curso.

Serviço

Inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP – Novo Emprego e Meu Primeiro Emprego

Quantidade de vagas: 3.455 vagas

Formato: Presencial

Inscrições: até 17 de agosto

Início das aulas: 25 de agosto (previsão)

