Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
25°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,36

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaLuís do Hospital conduz audiência pública sobre monilíase do cacaueiro na AleroGeralObras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do GuaporéCidadesPrefeitura abre chamamento público para locação de imóvel que abrigará Unidade de Saúde da Família MorrinhosGeralGoverno de SP abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, com investimento de R$ 59,5 milhõesPolíticaDr. Luís do Hospital conduz audiência pública sobre monilíase do cacaueiro na Alero
Geral São Paulo

Banco de Leite Humano do Hospital do Servidor Público Estadual beneficia 190 bebês no 1º semestre

Ações de incentivo ao aleitamento materno e doação de leite humano ajudam a manter o estoque do banco sempre abastecido para atender bebês internad...

07/08/2025 08h24
Por: Redação Fonte: Secom SP
No semestre, foram cadastradas 80 lactantes, uma média de 10 a 15 doadoras por mês
No semestre, foram cadastradas 80 lactantes, uma média de 10 a 15 doadoras por mês

No Agosto Dourado, o Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) reforça a campanha de doação de leito materno, acolhimento ás mães com dúvidas ou dificuldades em amamentar, além da constante busca de novas doadoras de leite humano para manter o estoque do banco em nível satisfatório. Para os bebês prematuros, o leite é duas vezes mais importante para proteger de diversas doenças e aumentar a taxa de sobrevida. Durante o primeiro semestre de 2025, o Banco de Leite do HSPE beneficiou cerca de 190 bebês por meio da doação de 125,3 litros no período. Embora o consumo seja variável, por vários fatores, o ideal é manter o estoque sempre abastecido para suprir qualquer emergência.

Dados do Ministério da Saúde apontam que o aleitamento materno é capaz de diminuir em até 13% a mortalidade infantil. Isso porque o alimento é a principal e mais completa fonte de nutrientes e anticorpos extremamente necessários para o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos. Para os bebês prematuros, o leite é duas vezes mais importante para proteger de diversas doenças e aumentar a taxa de sobrevida.

“De maneira geral, buscamos manter uma reserva de até 20 litros extras. Parece pouco, mas é o suficiente para alimentar os bebês em nossa unidade. Para se ter uma ideia, 1 ml de leite materno pode ser suficiente para nutrir um bebê prematuro a cada vez que ele for amamentado. Ou seja, 10 ml podem alimentar até dez recém-nascidos diariamente”, pontua Dr. Walter Nelson Cardo Junior, coordenador do Banco de Leite Humano do HSPE.

Coleta domiciliar para doação de leite humano

Para evitar o desabastecimento, a instituição conta com um grupo de doadoras voluntárias. No semestre, foram cadastradas 80 lactantes, uma média de 10 a 15 doadoras por mês. Toda semana, uma equipe de enfermagem do HSPE organiza um cronograma para fazer a coleta domiciliar desse leite De janeiro a junho de 2025, já foram feitas 150 visitas.

“Nós organizamos um cronograma semanal para fazer essas visitas. Uma equipe de enfermagem vai até a casa da doadora, retira o leite e entrega novos potinhos para a mãe. Oferecemos acolhimento e todo tipo de assistência e orientação para nossas doadoras. As nossas visitas vão muito além da retirada do leite, é um momento de acolhimento, de escuta, assistência e orientação para essas mulheres que são tão importantes para nós”, diz Adriana Moreira, enfermeira do Banco de Leite do HSPE.

A professora Letícia Garbelotto, 42 anos, sabe bem o significado desse gesto. Sua filha, a pequena Leonor, nasceu muito abaixo do peso ideal: apenas 2 kg. Para se desenvolver, precisou ficar internada na UTI Neonatal do HSPE e passou a receber leite humano. “Ela começou com 5 ml, a cada três horas. Em menos de uma semana, ela já passou a consumir quase 60 ml, e está prestes a receber alta. O leite humano salvou a minha filha. Se eu tiver leite excedente, com certeza, vou doar, porque eu sei o quanto foi importante para o desenvolvimento e ganho de peso dela”, conta.

Como ser uma doadora do HSPE

Para doar leite para o HSPE, é importante morar na área de cobertura do hospital; estar em fase de amamentação; não fumar; não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas. As lactantes que desejam doar podem entrar em contato por telefone direto com o hospital para preencher uma ficha de cadastro. Em seguida, são encaminhadas para exames e acolhidas pela equipe responsável para receber o kit e as orientações necessárias.

O Banco de Leite Humano está instalado no 4º andar do HSPE, funciona das 7h às 18h, e o contato é pelos telefones (11) 4573-8172/ 4573-8247. O setor fornece leite humano aos recém-nascidos de baixo peso ou aqueles que a mãe não tem leite para amamentação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Rondônia Obras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do Guaporé
São Paulo Governo de SP abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, com investimento de R$ 59,5 milhões
Geral PF faz operação para combater tráfico internacional de drogas
Rondônia Alegria, descontração e brincadeiras marcam retomada das atividades da turma de Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito
São Paulo Qualifica SP oferece mais de 3,5 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no estado de São Paulo
São Paulo Família do Moinho opta por tranquilidade do interior e muda para apartamento viabilizado pela CDHU em Campinas
Porto Velho, RO
Atualizado às 09h01
25°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

26° Sensação
1.03 km/h Vento
83% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias