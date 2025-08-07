Banco de Leite Humano do Hospital do Servidor Público Estadual beneficia 190 bebês no 1º semestre

No Agosto Dourado, o Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) reforça a campanha de doação de leito materno, acolhimento ás mães com dúvidas ou dificuldades em amamentar, além da constante busca de novas doadoras de leite humano para manter o estoque do banco em nível satisfatório. Para os bebês prematuros, o leite é duas vezes mais importante para proteger de diversas doenças e aumentar a taxa de sobrevida. Durante o primeiro semestre de 2025, o Banco de Leite do HSPE beneficiou cerca de 190 bebês por meio da doação de 125,3 litros no período. Embora o consumo seja variável, por vários fatores, o ideal é manter o estoque sempre abastecido para suprir qualquer emergência.

Dados do Ministério da Saúde apontam que o aleitamento materno é capaz de diminuir em até 13% a mortalidade infantil. Isso porque o alimento é a principal e mais completa fonte de nutrientes e anticorpos extremamente necessários para o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos. Para os bebês prematuros, o leite é duas vezes mais importante para proteger de diversas doenças e aumentar a taxa de sobrevida.

“De maneira geral, buscamos manter uma reserva de até 20 litros extras. Parece pouco, mas é o suficiente para alimentar os bebês em nossa unidade. Para se ter uma ideia, 1 ml de leite materno pode ser suficiente para nutrir um bebê prematuro a cada vez que ele for amamentado. Ou seja, 10 ml podem alimentar até dez recém-nascidos diariamente”, pontua Dr. Walter Nelson Cardo Junior, coordenador do Banco de Leite Humano do HSPE.

Coleta domiciliar para doação de leite humano

Para evitar o desabastecimento, a instituição conta com um grupo de doadoras voluntárias. No semestre, foram cadastradas 80 lactantes, uma média de 10 a 15 doadoras por mês. Toda semana, uma equipe de enfermagem do HSPE organiza um cronograma para fazer a coleta domiciliar desse leite De janeiro a junho de 2025, já foram feitas 150 visitas.

“Nós organizamos um cronograma semanal para fazer essas visitas. Uma equipe de enfermagem vai até a casa da doadora, retira o leite e entrega novos potinhos para a mãe. Oferecemos acolhimento e todo tipo de assistência e orientação para nossas doadoras. As nossas visitas vão muito além da retirada do leite, é um momento de acolhimento, de escuta, assistência e orientação para essas mulheres que são tão importantes para nós”, diz Adriana Moreira, enfermeira do Banco de Leite do HSPE.

A professora Letícia Garbelotto, 42 anos, sabe bem o significado desse gesto. Sua filha, a pequena Leonor, nasceu muito abaixo do peso ideal: apenas 2 kg. Para se desenvolver, precisou ficar internada na UTI Neonatal do HSPE e passou a receber leite humano. “Ela começou com 5 ml, a cada três horas. Em menos de uma semana, ela já passou a consumir quase 60 ml, e está prestes a receber alta. O leite humano salvou a minha filha. Se eu tiver leite excedente, com certeza, vou doar, porque eu sei o quanto foi importante para o desenvolvimento e ganho de peso dela”, conta.

Como ser uma doadora do HSPE

Para doar leite para o HSPE, é importante morar na área de cobertura do hospital; estar em fase de amamentação; não fumar; não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas. As lactantes que desejam doar podem entrar em contato por telefone direto com o hospital para preencher uma ficha de cadastro. Em seguida, são encaminhadas para exames e acolhidas pela equipe responsável para receber o kit e as orientações necessárias.

O Banco de Leite Humano está instalado no 4º andar do HSPE, funciona das 7h às 18h, e o contato é pelos telefones (11) 4573-8172/ 4573-8247. O setor fornece leite humano aos recém-nascidos de baixo peso ou aqueles que a mãe não tem leite para amamentação.