Governo de SP avança com melhorias no litoral paulista e já recupera 34 km de faixas por meio da concessão

O Governo de São Paulo, por meio da concessão do Lote Litoral Paulista, já iniciou os investimentos previstos em contrato, com a aplicação de 17.300 toneladas de novo pavimento, reparos em trechos críticos e a instalação de 8 bases operacionais de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com atendimento 24 horas. As intervenções em andamento já contemplam cerca de 34 km de faixas em rodovias que cortam a Baixada Santista, o Alto Tietê e o Vale do Ribeira.

“A cobrança só começa depois da entrega. Esse modelo é transparente e justo. Já temos melhorias visíveis e efetivas acontecendo em diversas cidades como Arujá, Berrtioga, Itanhaém, Mongaguá, Miracatu, Itariri, com impacto direto na segurança, fluidez do tráfego e qualidade de vida”, destaca Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo.

Atualmente, sete frentes de trabalho estão em campo nos municípios de Bertioga, Santos, Miracatu e Peruíbe, com reforço na sinalização, roçada, iluminação e preparação dos trechos que receberão as grandes obras previstas como duplicação, marginais, passarelas, ciclovias, entre outras.

Com R$ 4,3 bilhões em investimentos totais e 213 km de extensão viária contemplada, o projeto prevê modernização completa da infraestrutura da região. O pórtico eletrônico só poderá iniciar após a entrega das obras prioritárias, fiscalizadas pela Artesp, e está condicionada à conclusão das marginais entre Praia Grande e Peruíbe. Até lá, moradores da região do Litoral Sul terão isenção total.