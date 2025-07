Prefeitura de Porto Velho atende moradores e limpa área verde usada de forma irregular como lixão na Zona Leste

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), demonstrou mais uma vez seu compromisso com as demandas da população ao atender prontamente uma solicitação dos moradores da Zona Leste da cidade. A ação ocorreu na área verde localizada na Rua Leda Coelho com a Rua Inglaterra, no bairro Igarapé, onde havia acúmulo de lixo descartado de forma irregular.

Segundo os moradores, o espaço vinha sendo utilizado como depósito clandestino de entulho, resíduos domésticos e até materiais de construção, o que causava transtornos à vizinhança e preocupações com a saúde pública. Após perceber o agravamento da situação, o jornalista e morador da região, Dejanir Haverroth, decidiu agir. “Eu estava conversando com uma vizinha, daí ela veio perguntar se eu tinha o contato do prefeito para pedir a limpeza do terreno. Eu disse que tinha e entrei em contato com ele”, relatou Dejanir.

Dejanir Haverroth ressaltou a rapidez da resposta da prefeitura em realizar a limpeza do local A resposta foi quase imediata. Ainda no fim de semana, o secretário-executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, esteve pessoalmente no local para avaliar a situação. No dia seguinte, as equipes já iniciaram os trabalhos de limpeza, retirando todo o lixo e devolvendo o aspecto original da área verde.

“Fiquei impressionado com a rapidez. Retiraram todo o lixo e limparam a área. É a primeira vez que vejo uma ação tão rápida da Prefeitura. E olha que moro aqui há anos”, ressaltou o jornalista.

Os moradores solicitaram não apenas a limpeza, mas também atenção contínua para evitar que a área volte a ser alvo de descarte irregular. A Prefeitura, por sua vez, reforça que ações de limpeza urbana e combate a pontos de lixo são permanentes, e que o apoio da população é essencial para manter a cidade limpa.

“É gratificante ver que quando a comunidade se mobiliza e busca os canais certos, as soluções chegam. Essa atenção que recebemos mostra que a Prefeitura está ouvindo e trabalhando por nós”, finalizou Dejanir.

Texto:Jhon Silva

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)