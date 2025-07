Porto Velho se prepara para mais uma edição da Marcha para Jesus

A Prefeitura de Porto Velho será parceira direta na realização da 31ª edição da Marcha para Jesus, que acontece no próximo dia 2 de agosto, em um grande ato de fé, louvor e união promovido pelo Conselho dos Pastores. O evento integra o calendário oficial da capital e reúne milhares de cristãos de diferentes denominações, sendo considerado um dos maiores movimentos religiosos da cidade.

"Mais do que uma manifestação espiritual, a Marcha para Jesus é também um momento de integração social e valorização da cultura cristã. A gestão municipal entende a importância do evento e, por isso, não apenas apoia, mas também colabora com sua organização, oferecendo toda a estrutura necessária para garantir conforto, segurança e acesso à população", informou Paulo Moraes, Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

ESTRUTURA E APOIO

Agentes de Trânsito deram todo o suporte durante o trajeto e no local final da celebração Neste ano, a Prefeitura atua como um dos principais braços operacionais do evento, por meio da participação de diversas secretarias. Equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), estarão em campo para garantir toda a logística necessária.

Entre os serviços previstos estão interdições de vias, limpeza urbana, apoio à mobilidade e segurança, além do fornecimento de estrutura para palco e som na área final do trajeto. A participação da gestão reforça o caráter democrático e acessível da administração, que valoriza todos os segmentos sociais e religiosos.

INVESTIMENTO

Expectativa é que mais de 80 mil pessoas participem da marcha Além do suporte logístico, o evento conta com investimento financeiro no valor de R$ 300 mil, garantido via emenda parlamentar da deputada federal Cristiane Lopes. O recurso será utilizado para garantir a infraestrutura do evento e ampliar sua capacidade de atendimento ao público.

Segundo dados do IBGE, mais de 80% da população de Porto Velho se declara cristã, com destaque para os evangélicos, que representam quase 40% da população – o terceiro maior percentual entre as capitais brasileiras. A Marcha para Jesus, portanto, reflete diretamente os valores e a identidade cultural de grande parte da sociedade porto-velhense.

O evento também deve impulsionar a economia local. A expectativa é que mais de 80 mil pessoas participem da marcha, o que movimenta setores como comércio, hotelaria e alimentação, com a vinda de fiéis de diversas regiões de Rondônia e de estados vizinhos, como Acre e Amazonas.

LANÇAMENTO

Léo Moraes destacou a importância do envolvimento do poder público em iniciativas populares e religiosas Presente no lançamento oficial do evento, o prefeito Léo Moraes destacou a importância do envolvimento do poder público em iniciativas populares e religiosas. “Porto Velho é uma cidade de fé, e o papel da Prefeitura é dar voz e vez a todos os segmentos. As instituições cristãs são grandes aliadas da gestão pública no cuidado com as pessoas, promovendo inclusão, apoio social e espiritual. A Marcha para Jesus é uma celebração de tudo isso: união, solidariedade e esperança”, afirmou o prefeito.

SOBRE A MARCHA

A Marcha para Jesus é um evento reconhecido internacionalmente e realizado em diversas cidades brasileiras. Em Porto Velho, é promovida pelo Conselho dos Pastores, reunindo não apenas evangélicos, mas também católicos, espíritas, simpatizantes e pessoas de outras religiões, em um momento de clamor e agradecimento coletivo a Deus.

PROGRAMAÇÃO – MARCHA PARA JESUS 2025

Data:2 de agosto de 2025 (Sábado)

15h –Início da concentração no CPA (Centro Político Administrativo)

16h –Saída da Marcha pela Avenida Farquar

18h30 –Chegada ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

19h30 às 20h –Momento cívico com presença de autoridades

21h –Apresentação musical com o cantor nacional Isaías Saad

Texto:Jhon Silva

Fotos:Leandro Morais/ José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)