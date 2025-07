Alegria e tradição marcaram o Arraial do Mercado Cultural em Porto Velho

O final de semana foi de festa, tradição e reencontro com as raízes culturais no Arraial do Mercado Cultural, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural). O evento, realizado na sexta-feira (25) e no sábado (26), levou ao Mercado Cultural um público animado, que prestigiou apresentações de quadrilhas e shows musicais.

A abertura do arraial na sexta-feira contou com a apresentação da quadrilha mirim Rádio Farol, seguida pela Nova Junina do Orgulho e Matutinhos do Triângulo. No palco principal, a cantora Lene Ventura fechou a noite com um repertório animado, que fez o público dançar e cantar.

No sábado, a festa começou com a quadrilha mirim JUABP, seguida pelo boi-bumbá mirim Veludinho, Rosas de Ouro e Rosa Divina. A Banda Estação do Forró encerrou a programação em clima de muita animação e forró.

ENCANTO E EMOÇÃO

Para a atriz Agrael de Jesus, o evento foi emocionante. “Estou amando! Ver essas crianças dançando com tanta alegria e organização é de encher os olhos. A festa está linda”, comentou entusiasmada.

A dona de casa Inês do Prado, que participou acompanhada do esposo Rogério Noronha, também ficou encantada com as apresentações. “Eu estou encantada com a coreografia dessas crianças. A quadrilha mirim está um espetáculo. Estou amando tudo.”

Já a professora Fran Pereira, que aproveitou a noite ao lado do filho Andrei Soles, de 8 anos, destacou a importância de valorizar a cultura desde cedo. “Faço questão de trazer minha família para esses momentos. A cultura popular precisa ser vivida e valorizada. Trouxe meus filhos e ainda aproveitamos para saborear um tacacá delicioso.”

TRADIÇÃO E VALORIZAÇÃO CULTURAL

Segundo o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, o Arraial do Mercado Cultural foi pensado para proporcionar momentos de alegria e valorização das tradições. “Nossas crianças não se apresentaram no arraial da Prefs, e hoje estamos proporcionando esse momento aqui no Mercado Cultural, atendendo a um pedido do nosso prefeito Léo Moraes.”

Ele reforçou ainda que a proposta vai além do entretenimento. “Mais que uma festa, o Arraial é um espaço de fortalecimento das nossas raízes e incentivo às novas gerações. É isso que queremos promover em cada ação cultural.”

O espaço foi cuidadosamente decorado com bandeirolas, palhas e luzes, criando o clima junino ideal.

A movimentação também aqueceu o comércio local. Muitos empreendedores aproveitaram a festa para vender produtos e se conectar com o público.

Com entrada gratuita, o Arraial do Mercado Cultural mostrou o compromisso da gestão municipal com a cultura popular, proporcionando um ambiente acolhedor e seguro para famílias, crianças e visitantes.

Texto:Jhon Silva

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)