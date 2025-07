Vacinação contra o sarampo mobilizou unidades de saúde em Porto Velho no último sábado (26)

No último sábado (26), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou o Dia D de Vacinação Contra o Sarampo. A mobilização, de caráter estratégico, teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população diante do aumento expressivo de casos da doença na Bolívia, país que faz fronteira com o estado de Rondônia.

A enfermeira Eliza Ferraz, da Divisão de Imunização da Semusa, explicou a importância da ação, especialmente em função da proximidade geográfica com áreas onde há surtos da doença. "O sarampo é uma doença altamente contagiosa e regiões de fronteira, como a nossa, têm grande circulação de pessoas, o que pode aumentar o risco de reintrodução do sarampo no Brasil, especialmente em áreas com baixa cobertura vacinal. Por isso é importante a vacina para prevenir e evitar a doença”, destacou.

Segundo a Semusa, mais de 2 mil doses do imunizante foram disponibilizadas para a campanha. O sarampo é uma doença infecciosa grave, altamente contagiosa e pode causar complicações severas, como pneumonia, encefalite, cegueira e até a morte — principalmente em crianças pequenas.

Enfermeira Eliza Ferraz, da Divisão de Imunização da Semusa, explicou a importância da ação Eliza reforçou o alerta às famílias, enfatizando o papel dos pais e responsáveis na proteção dos bebês.

“As mães precisam trazer seus bebês, porque a vacina Dupla Viral é uma proteção extra para o bebê de seis meses a menor de um ano. Os bebês não podem vir sozinhos, então os pais têm que trazer para que esse bebê esteja protegido”, acrescentou.

A campanha ocorreu das 8h às 18h, em seis unidades de saúde da capital, e teve como público-alvo crianças, jovens, adultos e profissionais da saúde. As vacinas foram aplicadas conforme a faixa etária e o grupo de risco, com a seguinte divisão:

Crianças de 6 a 11 meses:Dose Zero da vacina Dupla Viral (sarampo e rubéola);

Crianças e jovens até 29 anos:Duas doses da Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola);

Adultos de 30 a 59 anos:Uma dose da Tríplice Viral;

Profissionais de saúde:Duas doses da Tríplice Viral, independentemente da idade.

As unidades participantes da campanha foram:

UBS Maurício Bustani (bairro Liberdade);

USF Renato Medeiros (Cidade do Lobo);

USF Nova Floresta (bairro Novo Horizonte);

USF Ernandes Índio (Esperança da Comunidade);

USF Mariana (bairro Mariana);

USF José Adelino (bairro Ulisses Guimarães).

Ledaiane Martins, gerente da UBS Maurício Bustani, relatou que a unidade registrou grande procura na unidade, o que se deve em parte à sua localização privilegiada. "A nossa unidade, por ser central, atende muita gente na vacina. Pelo fato do surto na Bolívia, a gente está divulgando bastante a vacina na nossa unidade", afirmou.

A população também respondeu positivamente à campanha. Thaís Flores, por exemplo, aproveitou a oportunidade para atualizar seu cartão de vacinação e destacou a importância da iniciativa ocorrer no fim de semana. “Aproveitei a oportunidade, porque durante a semana é bem corrido, então o final de semana é melhor para quem tem suas funções durante a semana”, enfatizou.

Para quem não conseguiu comparecer no último sábado, a Semusa orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência para se vacinar. A secretaria tem intensificado os esforços para manter a cobertura vacinal elevada e garantir a proteção da população de Porto Velho contra o sarampo.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:Júnior Costa

Secretaria Municipal de Comunicação (Semusa)