Prefeitura de Porto Velho anuncia apoio a famílias e reforça valorização da agricultura familiar

Na manhã desta sexta-feira (25), uma ação promovida pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), comemorou o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Com o tema “Fortalecer para Crescer: Porto Velho no Centro da Agricultura Familiar”, o evento foi realizado no espaço onde acontece a Feira do Produtor, região portuária da capital rondoniense.

Prefeito Léo Moraes parabenizou as famílias de agricultores Produtores, associações, empresas e entidades ligadas à agricultura familiar participaram de uma roda de conversa, além de terem a oportunidade de apresentarem e venderem seus produtos ao público presente.

Para Rodrigo Ribeiro, o evento mostra à sociedade de Porto Velho que existe produção da agricultura familiar

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o trabalho do Executivo vem sendo realizado em sinergia com os interesses dos produtores rurais, e mesmo com todas as limitações orçamentárias, já é possível realizar entregas importantes à agricultura familiar. O prefeito de Porto Velho ainda parabenizou as famílias de agricultores e destacou o Plano Municipal de Aquisição de Alimentos (PAA), que concederá R$ 10 mil para cem famílias fomentarem a sua produção.

“Há muito o que ser feito e a gente sempre tem pedido compreensão, mas sobretudo já entregamos calcário para as famílias rurais. Hoje, nesse dia comemorativo, anunciamos o PAA municipal para que os produtores possam chegar ainda mais longe. Também vemos a necessidade de melhorar as estradas, não abriremos mão de apoiar quem coloca comida na mesa do porto-velhense. Parabéns a todas as famílias que se dedicam à agricultura, estamos juntos”, destacou o prefeito Léo Moraes.

De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a realização desse evento na feira do produtor é um ato simbólico para mostrar à sociedade de Porto Velho que existe produção da agricultura familiar.

Ronaldo Bianchi falou sobre a importância do apoio da Prefeitura de Porto Velho aos pequenos produtores

“Hoje estamos celebrando a agricultura familiar em um evento festivo que serve para valorizar esses trabalhadores. A Prefeitura vem investindo na pauta de ligar o produtor ao comprador através de ações de fomento ao homem do campo. Parabenizo todos os agricultores neste dia especial”, destacou Rodrigo Ribeiro.

PRODUTORES

Especialista no ofício da charcutaria, Ronaldo Bianchi falou sobre a importância do apoio da Prefeitura de Porto Velho aos pequenos produtores, dando oportunidade no crescimento dos negócios.

“A Prefeitura é muito importante para nós, o pessoal da Semagric sempre nos apoia e com isso nos dá condição de crescer em produção, alcançando assim um mercado cada vez maior”, argumentou Ronaldo Bianchi.

Força das mulheres na agricultura familiar foi um ponto destacado por Sebastiana Cláudia

A força das mulheres dentro do processo da agricultura familiar foi um ponto destacado por Sebastiana Cláudia, coordenadora estadual do movimento das mulheres camponesas em Rondônia.

“Hoje, a mulher tem o protagonismo no campo, mas em alguns momentos esse protagonismo é invisível, um evento desse nos fortalece porque as mulheres comparecem com o interesse de saber o que está sendo investido para esse setor. A Prefeitura é parceira do nosso trabalho”, falou Sebastiana Cláudia.

O lançamento do Plano Safra 2025 também foi exposto aos agricultores por representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Investimentos, financiamentos, qualificação e parcerias estão direcionadas para a agricultura familiar de Porto Velho para os próximos meses.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos/ Jean Carla/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)