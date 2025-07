Fique atento ao que é preciso para participar do “Feirão do Emprego” da Prefeitura de Porto Velho

>



São mais de mil vagas e as entrevistas acontecem na hora

Interessado deve ficar atento à documentação necessária para levar ao evento Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, através do Sine Municipal, o primeiro “Feirão do Emprego e Empreendedorismo” será a oportunidade ideal para conseguir o tão sonhado posto de trabalho. São mais de mil vagas colocadas à disposição.

E para que o cidadão porto-velhense não fique de fora dessa oportunidade, é preciso ficar atento à documentação necessária para levar ao evento. A Carteira de Identidade ou outro documento oficial de identificação, como CNH, é indispensável para participar das entrevistas.

Outro ponto primordial é não esquecer de levar o seu currículo impresso e atualizado, além de trazer consigo uma caneta e lápis, uma vez que o pretendente ao emprego poderá responder a algumas questões por escrito durante o processo de seleção.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, mais de 150 empresas já confirmaram presença e as vagas serão abertas para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência, jovem aprendiz, PcD, em uma ação inédita na capital rondoniense.

“Acabou a desculpa de que não tem emprego em Porto Velho, viu? E quem não tem o currículo pronto e está sem condições de imprimir, pode montar na hora com o apoio da nossa equipe da Prefeitura, que estará pronta para atender a todos. Esse é mais um compromisso da nossa gestão com a melhoria da qualidade de vida da população”, disse o prefeito Léo Moraes.

O evento acontece no dia 11 de agosto, das 8h às 17h, no Ginásio Cláudio Coutinho, região central de Porto Velho, com entrada gratuita e entrevista na hora. Não perca essa oportunidade.



Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Secom



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)