Prefeitura de Porto Velho promove evento em homenagem à luta e resistência da mulher negra

Instituído pela Lei nº 12.987, de 2 de junho de 2014, o dia 25 de julho passou a ser reconhecido em todo o Brasil como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data homenageia a trajetória de uma das mais emblemáticas lideranças femininas da resistência contra a escravização no país e simboliza a força, a luta e a importância histórica e social das mulheres negras na construção do Brasil.

Em alusão à data, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (CMPPM), realiza na próxima segunda-feira (28), a partir das 8h, uma programação especial no auditório do Prédio do Relógio, sede do Executivo Municipal. O evento é gratuito e tem como objetivo promover o reconhecimento, a valorização e o debate sobre o papel das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas na sociedade contemporânea.

A ação integra as políticas públicas municipais voltadas para a igualdade racial e de gênero, reafirmando o compromisso da gestão em garantir espaços de escuta, participação e visibilidade para as mulheres negras, suas histórias e suas lutas.

Ação integra as políticas públicas municipais voltadas para a igualdade racial e de gênero Durante o encontro, serão promovidas rodas de conversa, palestras e apresentações culturais, além de espaços de acolhimento e diálogo sobre desafios e avanços na promoção de direitos. A programação também será uma oportunidade de fortalecer redes de apoio e articulação entre lideranças femininas, representantes de movimentos sociais, servidores públicos e a população em geral.

TEREZA DE BENGUELA

A escolha de Tereza de Benguela como símbolo dessa data é um marco de resistência. Líder do Quilombo do Quariterê, no Mato Grosso, ela comandou uma estrutura política e econômica que desafiou o sistema escravocrata por décadas, sendo até hoje um exemplo de liderança, coragem e organização coletiva.

SERVIÇO:

Evento:Dia Nacional de Tereza de Benguela e Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Data:28 de julho (segunda-feira)

Horário:A partir das 8h

Local:Auditório do Prédio do Relógio – Sede da Prefeitura de Porto Velho

Entrada:Gratuita.

