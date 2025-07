Dia ‘D’ de vacinação contra a doença acontece neste sábado, dia 26, em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho realiza neste sábado (26), das 8h às 17h, o dia ‘D’ de vacinação contra o sarampo. O objetivo, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população, devido ao expressivo aumento de casos da doença nas Américas.

O público-alvo são as crianças de 6 a 11 meses, que receberão a Dose Zero (Dupla Vival); crianças e jovens até 29 anos, que serão imunizadas com duas doses da Tríplice Viral; adultos com idade entre 30 e 59 anos, com uma dose da Tríplice Viral e os profissionais da saúde em geral. Este último grupo será imunizado com duas doses também da Tríplice Viral, independente da idade.

Conforme a Semusa, as vacinas estarão disponíveis ao público nas seguintes unidades de saúde:

Vacinas estarão disponíveis ao público em diversas unidades de saúde • Unidade Básica de Saúde (UBS) Maurício Bustani, na av. Governador Jorge Teixeira, nº 1989, bairro Liberdade;

• Unidade de Saúde da Família (USF) Renato Medeiros, rua Magno Arsolino, 1456, bairro Cidade do Lobo;

• USF Nova Floresta, rua João Paulo I, nº 2450,bairro Novo Horizonte;

• USF Ernandes Índio, na Av. Mamoré, nº 5002, Esperança da Comunidade;

• USF Mariana, rua Rosalina Gomes, nº 9870, bairro Mariana;

• USF José Adelino, rua órion, nº 11646, bairro Ulisses Guimarães.

Atenção:Crianças com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) não devem receber a vacina Tríplice Viral. Informe essa condição ao vacinador antes da aplicação.

O que levar: Documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS e Carteira de Vacinação (se disponível).

O titular da Semusa, Jaime Gazola, disse que a Prefeitura está seguindo as estratégias do Ministério da Saúde para reforçar a imunização, mantendo atenção redobrada nas áreas consideradas mais vulneráveis, como é o caso dos distritos e comunidades mais afastadas do núcleo urbano da capital de Rondônia.

“Nosso objetivo é evitar que o sarampo volte a circular no município, especialmente nas regiões de fronteira, como forma de impedir a reintrodução do vírus. A vacinação é a única forma eficaz de impedir surtos e proteger a população”, enfatizou Jaime Gazola.

Ele acrescentou que o sarampo é uma doença infecciosa grave, altamente contagiosa e pode causar complicações severas, como pneumonia, encefalite, cegueira e até a morte. Além disso, tem o fato de que uma única pessoa com sarampo pode transmitir o vírus para até 18 pessoas.

