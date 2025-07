Prefeitura realiza sorteio dos grupos na segunda-feira (28)

A bola vai rolar na várzea com ainda mais emoção. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), realiza na próxima segunda-feira, 28 de julho, o sorteio dos grupos da Copa Madeirão de Futebol de Várzea – Grupo HO.

O evento acontecerá a partir das 19h, no auditório da Semtel, à av. Amazonas, 6363, bairro Aponiã, e reunirá representantes das equipes classificadas, atletas, imprensa esportiva e autoridades locais.

A Copa Madeirão é uma das maiores competições de futebol amador da capital, valorizando os talentos da várzea e promovendo integração entre bairros e comunidades.

“Nosso compromisso é com o esporte raiz, com a base, com quem representa de verdade o sentimento do povo. A Copa Madeirão é tradição, é paixão. Estamos orgulhosos de apoiar e fortalecer essa competição tão simbólica”, declarou o prefeito Léo Moraes.

Copa Madeirão é uma das maiores competições de futebol amador da capital Nesta edição, as equipes classificadas que disputarão o Grupo HO são:

Atlético Rondoniense

Amigos do Maraka

Madeirão Disfruta

ABC FC

CRP Pinheiro

São Sebastião

Garra Corinthiana

VIP FC

Unidos

Barça

K-10 FC

Rosas de Ouro

Embratel

Real São Sebastião

Amigos do Garcia

Galácticos

O secretário da Semtel, Paulo Moraes, reforça a importância da organização e da transparência na condução do sorteio. “É um momento aguardado pelas equipes e pela torcida. A Semtel está organizando tudo com transparência, respeito às regras e valorização do nosso futebol de várzea. Vai ser uma grande competição”, afirmou o secretário.

A Prefeitura convida toda a população, desportistas e amantes do futebol a acompanhar de perto este momento que marca o início de mais um capítulo da Copa Madeirão. Em breve, os jogos terão início nos campos da capital com muita rivalidade, respeito e talento em campo.

Texto:João Paulo Savino

Foto:Josiel Silva/ José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)