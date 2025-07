Prefeitura apresenta estratégias de economia para gastos de combustível

Focada no princípio fundamental da economicidade do erário, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações (SMCL), vem modernizando os serviços de controle e gastos de combustível, sendo possível gerar uma previsão de economia de aproximadamente R$ 10 milhões em 2025, isso em relação ao ano de 2024.

Para definir as ações de austeridade nos gastos públicos do Município, uma reunião foi realizada na manhã desta quinta-feira (24) e colocou em pauta duas medidas que já estão sendo analisadas para a sua devida execução.

De acordo com a secretária-executiva de Gastos Públicos, Euma Tourinho, essas medidas poderão render uma economia ainda maior do que o esperado, porém, ainda precisam ser ajustadas entre a empresa responsável pelo serviço e a Prefeitura de Porto Velho.

A primeira medida apresentada na reunião foi a execução de mais um sistema de controle dos gastos, buscando informações de estoque e valor praticado no dia pelos postos que abastecem os veículos oficiais de pequeno porte.

Para Euma Tourinho, as medidas poderão render uma economia ainda maior do que o esperado

"Sugerimos uma aba a mais de controle que seria a respeito do estoque, onde no início da manhã o posto teria que informar o valor praticado durante o dia, além de informar a quantidade de combustível armazenado. Isso seria um mecanismo que a gente poderia aferir a boa-fé do fornecedor", declarou Euma Tourinho.

Já para a questão dos veículos de maior porte, a proposta em estudo é o abastecimento direto na distribuidora, uma medida que visa reduzir ainda mais os gastos e dar eficiência no processo de abastecimento.

"Para isso precisaríamos de um estudo técnico mais complexo, porém, que geraria uma economia bem maior aos cofres. A ideia é o abastecimento direto na distribuidora para os veículos de maior porte. Essa proposta ainda irá passar por mais estudos e pelo crivo da Prefeitura, mas já pode ser avistada como mais uma alternativa de redução dos gastos públicos", ressaltou Euma Tourinho.

Nos primeiros seis meses de 2025, a então Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) – atual Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), utilizou pouco mais de R$ 3,3 milhões em combustível, sendo que no ano passado, a mesma secretaria gastou mais de R$ 13,2 milhões, o que aponta uma redução significativa no consumo.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)