Escola Maria Izaura recebe sistema de climatização após mais de 30 anos de espera

Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, uma ação integrada entre a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está colocando um ponto final no problema que há vários anos incomoda alunos, servidores e comunidade que utilizam a estrutura da escola Maria Izaura, na zona Norte da cidade: a falta de climatização.

Localizada no bairro Costa e Silva, a escola Maria Izaura atende aproximadamente 300 alunos matriculados, entre crianças do ensino fundamental e adultos que participam do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), que serão positivamente impactados com a instalação do sistema de climatização.

De acordo com a professora Joana D'Arc, diretora da escola Maria Izaura, a comunidade escolar aguarda há mais de 30 anos a instalação da climatização. Além de uma reforma na rede elétrica, a escola também receberá uma reforma em sua estrutura.

Joana D'Arc afirma que a climatização da escola era muito aguardada pela comunidade escolar "A nossa comunidade almejava há muito tempo que nossas salas fossem climatizadas, porque isso proporciona um bom trabalho para nossos professores e vai melhorar bastante no bem-estar e aprendizado dos alunos. Isso é qualidade de vida. Pela primeira vez, vemos uma gestão comprometida com nossos alunos e professores, o que irá melhorar muito o serviço prestado na escola", destacou Joana D'Arc.

Para o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, a intervenção representa um avanço importante para a melhoria da qualidade de ensino, além de ser uma demonstração de parceria entre o Poder Executivo e a comunidade escolar.

Escola Maria Izaura recebe reforma na rede elétrica para a instalação das 20 centrais de ar-condicionado "É uma conquista significativa para toda a comunidade escolar, que há muito tempo aguardava por esse cuidado. O calor excessivo sempre foi um desafio, e agora vamos oferecer um ambiente mais adequado ao processo de ensino e aprendizagem", afirmou Leonardo Leocádio.

Vale destacar que a escola também colaborou com a aquisição de insumos necessários para a modernização da rede elétrica e que a climatização da escola foi uma das primeiras demandas encaminhadas pelo prefeito Léo Moraes à Semed e à Emdur, logo após assumir a gestão municipal.

Ao todo, serão instaladas 20 centrais de ar-condicionado em 18 salas que serão climatizadas, entre elas, a sala dos professores, o que irá garantir um ambiente de qualidade para o planejamento de aulas e interação entre os profissionais da educação.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)