Arraial do Mercado Cultural começa nesta sexta-feira (25) com quadrilhas, shows e muita diversão

Começa nesta sexta-feira (25), mais uma edição do Arraial do Mercado Cultural, a festa que é uma das mais tradicionais da capital rondoniense. Em dois dias, o tradicional e histórico Mercado Cultural será palco para as apresentações de sete grupos folclóricos, além de shows com nomes da música regional.



Toda programação é gratuita e a festa organizada pela Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural). Nesta sexta-feira (25), a partir das 19h, haverá a apresentação da quadrilha mirim Rádio Farol, abrindo o arraial. Em seguida, a quadrilha Nova Junina do Orgulho entra em cena. O grupo Matutinhos do Triângulo é a terceira atração da primeira noite. Às 21h será a vez da cantora Lene Ventura se apresentar, fechando o primeiro dia de festa.



No sábado (26), a festa começa também às 19h, com a quadrilha mirim JUABP. Em seguida, a programação fica por conta do boi-bumbá mirim Veludinho, quadrilha mirim Rosas de Ouro, quadrilha mirim Rosa Divina. No Palco, a partir das 21h40, a Banda Estação do Forró anima o público.



Programação do arraial foi pensada para as famílias da capital Na expectativa dessa grande festa, a quadrilha Matutinhos do Triângulo é uma das mais tradicionais da capital, e de acordo com o coordenador do grupo, Jhon Oliveira, as crianças estão ansiosas por esse momento de apresentar o trabalho no Mercado Cultural.



“Nossos brincantes estão ansiosos para essa apresentação. Será um momento especial para nossa quadrilha. Essa também é uma oportunidade para que eles possam acabar com o nervosismo antes de se apresentarem no Arraial Flor do Maracujá”, conclui John Oliveira.



Segundo o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, a programação do arraial foi pensada para as famílias da capital. “Por determinação do prefeito Léo Moraes, a cultura da capital ganha visibilidade cada vez mais. Por isso, faço o convite para que nossa população participe dessa festa, que resgata a identidade do nosso povo”, finaliza o presidente.



Texto:André Oliveira

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)