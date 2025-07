USF Hamilton Gondim ganha climatização e disponibiliza atendimento pediátrico

Nesta semana, a recepção da Unidade de Saúde da Família Hamilton Gondim, localizada à avenida José Amador dos Reis, na zona Leste da capital, que nunca foi climatizada desde a sua inauguração, recebeu a instalação do sistema de ar-condicionado para melhor receber a população que busca atendimento no local.

Além da climatização, a USF Hamilton Gondim passa a disponibilizar o serviço de atendimento pediátrico também durante o Corujão da Saúde, que acontece de segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, cada entrega realizada em prol da melhoria da saúde pública municipal é uma grande vitória para a gestão e uma enorme conquista para a população que depende de um serviço humano, digno e de qualidade.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, cada melhoria da saúde pública municipal é uma grande vitória "Aqui no Hamilton Gondim, principal unidade de saúde da zona Leste de Porto Velho, nós climatizamos a área central de atendimento à população, além disso, colocamos pediatras no Corujão da Saúde. É um avanço, reconhecemos que ainda tem muito o que ser feito, mas isso traz um alento, conforto e dignidade às famílias", declarou o prefeito Léo Moraes.

Essa é uma medida que vem sendo aguardada desde a inauguração da USF Hamilton Gondim, ou seja, há mais de uma década, e que agora foi solucionada através do trabalho integrado promovido pelo Executivo Municipal.

As ações de melhorias estruturais e ampliação da carta de especialidades nas unidades de saúde do município seguem como pauta prioritária nas entregas necessárias à sociedade porto-velhense.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)