Porto Velho avança na saúde com benfeitorias nas UPAs e Samu

As unidades de saúde de Porto Velho apresentaram avanços importantes no atendimento à população e nas condições de trabalho das equipes médicas. As melhorias foram identificadas durante uma nova rodada de visitas técnicas realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), no último sábado (19) nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) das zonas Leste e Sul, na Policlínica Ana Adelaide e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As visitas tiveram como objetivo verificar o atendimento à população, conferir as condições de funcionamento das unidades e acompanhar o cumprimento de recomendações feitas anteriormente. Profissionais foram ouvidos e todos os setores das unidades foram percorridos pelas equipes técnicas.

Segundo Francisca Lima, diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as fiscalizações fazem parte de um processo contínuo, iniciado no começo da atual gestão, e têm contribuído para identificar e corrigir falhas.

“As fiscalizações são necessárias e fazem parte do papel dos órgãos de controle. A Semusa tem monitorado todas as notificações, adotado providências e avançado com planejamento. Estamos incluindo também a maternidade municipal e o Samu nesse processo de acompanhamento”, explicou.

Entre os avanços destacados, estão a contratação de empresas para manutenção de equipamentos médicos, aquisição de novos materiais, reforço no abastecimento de medicamentos e a chegada de novos mobiliários para diversas unidades.

Itens básicos para o atendimento foram repostos na Policlínica Ana Adelaide

“Temos um plano de ação em andamento e estamos conseguindo regularizar várias situações. Trabalhamos com planejamento, respeitando os ritos da administração pública, que são fundamentais para uma gestão segura”, finalizou Francisca.

ANA ADELAIDE

Na Policlínica Ana Adelaide, itens básicos para o atendimento foram repostos. Materiais como esparadrapo, fraldas geriátricas e seringas, que anteriormente estavam em falta, voltaram a compor o estoque da unidade. Equipamentos laboratoriais também foram reativados, o que permite a retomada de exames que estavam suspensos, melhorando a agilidade nos diagnósticos.

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Aparelho de raio-X da zona Leste foi reativado e está sendo utilizado normalmente

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste e zona Sul, os avanços também foram significativos. Problemas estruturais, como a falta de climatização e leitos insuficientes, foram solucionados. O aparelho de raio-X da zona Leste, que anteriormente estava fora de operação, foi reativado e está sendo utilizado normalmente.

Outras mudanças positivas incluem a organização da escala de plantão, agora visível e atualizada, e a normalização do fornecimento de materiais como compressas. Além disso, medicamentos que estavam indisponíveis agora contam com alternativas terapêuticas, assegurando a continuidade dos tratamentos.

Na zona Sul, a sala de raio-x passou por pintura e o antigo aparelho foi substituído por um modelo mais moderno.

SAMU

Ambulâncias que estavam fora de circulação devido à manutenção retornaram ao serviço

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também apresentou avanços. Ambulâncias que estavam fora de circulação devido à manutenção retornaram ao serviço. Itens essenciais para atendimentos de urgência, como sondas, medicamentos e equipamentos de suporte respiratório, foram reabastecidos.

A Semusa está aprimorando a transparência das escalas de serviço, bem como está modificando à exposição das escalas a população. Para a limpeza noturna dos veículos, será realizado um termo aditivo no contrato para atender o Samu.

Quanto à sobrecarga dos trabalhadores, a Prefeitura está elaborando um estudo técnico para a realização de concurso público na área da saúde. A Secretaria Municipal de Saúde segue monitorando o desempenho das unidades e trabalhando para corrigir eventuais falhas, sempre com o objetivo de valorizar os profissionais da saúde e oferecer à comunidade um serviço de qualidade.

