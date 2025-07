Prefeitura de Porto Velho e Estado firmam parceria para doação de mudas frutíferas a aldeia indígena

Em uma ação conjunta que reforça o compromisso com os povos originários e a sustentabilidade ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) de Porto Velho e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) uniram-se para apoiar a comunidade da Aldeia Nova Mariana, da etnia Sakurabiat, localizada na terra indígena Rio Mequens, em Alta Floresta D'Oeste.

A parceria viabilizou a doação de 1.129 mudas de árvores frutíferas e nativas, que serão plantadas dentro da aldeia, fomentando a autonomia produtiva e a valorização das práticas tradicionais de manejo da terra. A iniciativa atende a uma solicitação da Associação Comunitária Kerecoura, presidida pela indígena Ines Mariana Sakurabiat.

O secretário da Sema, Vinícius Miguel, destacou a importância da colaboração interinstitucional. "Esta é uma demonstração clara de como a união de esforços entre os órgãos municipal e estadual pode gerar frutos concretos para as comunidades mais remotas e essenciais para a conservação de nossa biodiversidade. O Viveiro Municipal de Porto Velho tem a honra de contribuir com a segurança alimentar e o fortalecimento cultural do povo Sakurabiat", afirmou.

Mudas doadas serão plantadas dentro da aldeia Dentre as espécies doadas pela Sema, estão 500 mudas de cacau, além de cupuaçu, caju, açaí, goiaba, jenipapo e ipês, entre outras. A seleção das mudas busca não apenas a produção de alimentos, mas também o estímulo à preservação ambiental com o plantio de espécies nativas e adaptadas ao bioma local.

A Sedam, por meio de suas Coordenadorias de Povos Indígenas (CPOVI), de Flora e Floresta (CFF) e de Educação Ambiental (CEAM), complementará a ação com apoio técnico e logístico. A equipe estadual realizará uma visita técnica, promoverá oficinas de plantio e desenvolverá ações de educação ambiental com foco na prevenção de queimadas, em conformidade com a Política Estadual de Manejo Integrado do Fogo.

"Nosso objetivo vai além da simples entrega das mudas. Queremos promover um processo completo de educação e conscientização ambiental, reduzindo a vulnerabilidade da comunidade aos incêndios florestais e fortalecendo a gestão sustentável de seus recursos naturais", explicou Waldemir Barabadá Coiryn, da CPOVI/Sedam.

A iniciativa reforça o compromisso do poder público com a promoção dos direitos dos povos indígenas, assegurando melhores condições de vida por meio de ações que respeitam sua organização social, cultural e sua profunda conexão com os territórios que tradicionalmente ocupam.

A ação conjunta se consolida como um importante gesto de responsabilidade socioambiental e apoio direto ao desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas de Rondônia.

Texto:Sema

Foto:Leandro Morais/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)