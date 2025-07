Arraial do Mercado Cultural acontece nos dias 25 e 26 de julho em Porto Velho

No próximo final de semana, a capital fica mais colorida com as bandeirinhas, o brilho dos figurinos e a alegria dos grupos folclóricos na edição 2025 do Arraial do Mercado Cultural. A festa ocorre nos dias 25 e 26 de julho no tradicional ponto histórico e cultural de Porto Velho.



O evento é realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural). De acordo com a organização, serão seis quadrilhas mirins e um boi-bumbá. O evento começa às 19h e a entrada é gratuita.



Entre as atrações que se apresentarão estão: Quadrilha Mirim Rádio Farol, Quadrilha Mirim Os Matutinhos do Triângulo, Quadrilha Mirim Juabp, Quadrilha Mirim Rosa Divina e Boi-Bumbá Veludinho. Além dos grupos folclóricos a programação vai contar com artistas regionais: a cantora Lene Ventura e a Banda Estação do Forró.



Arraial do Mercado Cultural é uma oportunidade de reunir as famílias porto-velhenses De acordo com o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, o arraial do Mercado Cultural é uma oportunidade de reunir as famílias porto-velhenses em um local histórico e ainda apreciando as belas apresentações que acontecerão no local.



“Serão apenas grupos folclóricos mirins. Essas quadrilhas e bois-bumbás que se dedicam durante todo o ano, merecem nosso reconhecimento. Na primeira edição do Arraiá da Prefs, que foi realizada no Parque da Cidade, somente os grupos adultos que se apresentaram. Agora é a vez dos pequenos mostrarem todo talento cultural de Porto Velho”, finaliza o presidente.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:



Sexta-feira (25/07)

19h / 19h20 – Quadrilha Mirim - Rádio Farol

19h40 / 20h – Quadrilha Mirim - Nova Junina do Orgulho

20h20 / 20h40 – Quadrilha Mirim - Triângulo

21h - meia-noite - Cantora Lene Ventura

Sábado (26/07)

19h / 19h20 – Quadrilha Mirim - JUABP

19h40 / 20h – Boi-bumbá Mirim Veludinho

20h20 / 20h40 – Quadrilha Mirim - Rosas de Ouro

21h/ 21h20- Quadrilha Mirim - Rosa Divina

21h40 - 1h - Banda Estação do Forró



Texto:André Oliveira

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)