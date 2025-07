Prefeitura realiza mutirão de manutenção e reconstrução de bocas de lobo nas avenidas Rio de Janeiro, Guaporé e redondezas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está executando um mutirão de serviços de drenagem nas imediações das avenidas Rio de Janeiro e Guaporé, abrangendo as redondezas.

A ação visa garantir o bom funcionamento do sistema de escoamento de águas pluviais, especialmente com a intensificação das chuvas em determinados períodos do ano. Entre os serviços em andamento estão a desobstrução de bocas de lobo, reconstrução de estruturas danificadas e a substituição de tampas que oferecem riscos à população. Essas bocas de lobo estavam danificadas, causando o entupimento através de acúmulo de lixos e entulhos, comprometendo a drenagem das vias e causando alagamentos em épocas chuvosas.

De acordo com a equipe técnica da Seinfra, além da limpeza, muitas estruturas precisaram ser totalmente refeitas, pois se encontravam comprometidas pela ação do tempo. A substituição das tampas de concreto danificadas também está sendo realizada com foco na segurança de pedestres, ciclistas e motoristas que circulam pela região.

Ações do mutirão devem continuar nas próximas semanas “A manutenção das bocas de lobo é fundamental para evitar alagamentos e garantir que a água da chuva escoe de forma eficiente. Esse mutirão é uma resposta direta às demandas da população e ao nosso compromisso com a infraestrutura da cidade”, destacou Giovanni Marini, secretário-executivo de Serviços Básicos.

O trabalho segue um cronograma que contempla pontos críticos identificados por meio de vistorias técnicas e também por solicitações feitas pelos moradores das localidades atendidas. A Seinfra reforça ainda que esse tipo de ação é preventiva e deve ocorrer de forma contínua para garantir resultados a longo prazo.

A Prefeitura de Porto Velho orienta os moradores a evitarem o descarte de lixo nas ruas, pois esse é um dos principais causadores do entupimento das bocas de lobo. “A participação da população é essencial para mantermos a cidade limpa e segura. Quando cada um faz sua parte, o benefício é coletivo”, ressaltou Marini.

As ações do mutirão devem continuar nas próximas semanas, abrangendo outras regiões com necessidade de intervenções emergenciais e programadas.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)