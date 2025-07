Prefeitura mobilizou mais de 11 mil eleitores para consulta inédita nos distritos

Considerada uma iniciativa democrática e inovadora, a eleição que consultou a população dos distritos de Porto Velho sobre os nomes que deveriam assumir a administração dessas localidades, realizada no último final de semana, levou 11.021 eleitores às urnas.

Esse total de eleitores contabilizou 32,26% de comparecimento às urnas, isso em um universo eleitoral composto por 34.167 pessoas aptas a comparecerem às urnas. O distrito com o maior comparecimento de eleitores foi Fortaleza do Abunã com 68,06%.

Entre os 13 distritos de Porto Velho que integraram esse processo eleitoral, União Bandeirantes registrou o menor percentual de presença, com 21,33%. Vale destacar que esse distrito possui o maior colégio eleitoral, com 7.038 eleitores.

Para a realização de todo o processo, foram utilizadas 100 urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO), sendo que 21 delas precisaram ser substituídas durante o pleito.

Agora caberá ao prefeito Léo Moraes a escolha dos nomes dos administradores de cada um dos distritos sob as alternativas apresentadas na lista tríplice formada pela população. A posse está marcada para o próximo dia 1° de agosto.

Veja os nomes dos mais votados.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)