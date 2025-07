Porto Velho avança na inclusão com vagas exclusivas para TEA, PCD e idosos

A mobilidade urbana com respeito e inclusão tem sido um dos compromissos da Prefeitura de Porto Velho. Entre as ações implementadas está a criação e ampliação de vagas exclusivas de estacionamento destinadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoas com deficiência (PcD) e idosos. Além da sinalização horizontal e vertical nesses espaços, a gestão municipal também tem garantido um processo ágil para emissão da credencial que permite o uso correto dessas vagas.

Tereza Alves conta que vê de perto a realidade de muitas famílias com filhos autistas e idosos A equipe da Prefeitura percorreu diversos pontos da cidade para acompanhar como a iniciativa está sendo recebida pela população e conversar com quem depende desse tipo de acessibilidade. Locais como a rua Rogério Weber, nas imediações da Praça das Três Caixas D’Água, o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a rua Euclides da Cunha, com avenida Sete de Setembro (ao lado do Prédio do Relógio), a sede da Prefeitura e o Parque da Cidade já contam com as novas sinalizações.

Tereza Alves, ambulante na Praça das Três Caixas D’Água, conta que vê de perto a realidade de muitas famílias com filhos autistas e idosos. “Muito importante. Nossa capital estava precisando disso. O povo deve dar valor e considerar essas crianças que não têm culpa de nascer com essa deficiência. Eu sempre curto os vídeos do prefeito quando ele fala das ações voltadas aos autistas”, relatou.

Para a Elisabete a sinalização das vagas é um passo necessário para a inclusão No Parque da Cidade, encontramos Elisabete da Costa, psicopedagoga e mãe de Anderson Costa, de 39 anos, com autismo severo. Para ela, a sinalização das vagas é um passo necessário para a inclusão. “É fundamental. Precisamos, sim, dessa inclusão. Era muito difícil encontrar um espaço acessível, e agora Porto Velho está desenvolvendo essa parte. É notório. É importante”, afirmou emocionada.

Vagas sinalizadas e com garantia de uso legal

As vagas prioritárias seguem os padrões de sinalização definidos pelas normas de trânsito. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Mobilidade (Semtran), também busca conscientizar a população sobre a importância do respeito a esses espaços.

Para garantir o uso correto das vagas, é necessário portar a credencial de estacionamento, que é emitida de forma gratuita pela Semtran. O processo é simples, rápido e acessível.

Vagas prioritárias seguem os padrões de sinalização definidos pelas normas de trânsito A solicitação pode ser feita diretamente na sede da secretaria, localizada na avenida Amazonas, Nº 698, bairro Santa Bárbara. Os documentos necessários incluem RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico que comprove a condição da pessoa com deficiência ou o diagnóstico de TEA. No caso de idosos, é preciso apresentar um documento com foto e a comprovação de idade acima de 60 anos.

Mais que sinalização: uma cidade mais justa

A sinalização das vagas e a emissão da credencial fazem parte de uma política mais ampla de inclusão adotada pela Prefeitura de Porto Velho, que envolve também capacitação de servidores, campanhas de conscientização e o fortalecimento de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e suas famílias.

A população pode contribuir com esse processo respeitando as vagas, denunciando irregularidades e promovendo uma cultura de empatia e cidadania.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Jhon Silva

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)