Resultado da Análise de Recursos do Processo Seletivo da Semusa estará disponível a partir de 24 de julho

A Comissão do Processo Seletivo Emergencial nº 019/SEMAD/2025 divulgou que o resultado da análise dos recursos interpostos pelos candidatos estará disponível a partir da 00h do dia 24 de julho de 2025. Os interessados devem acessar o link oficial do certame.

O acesso ao resultado será individualizado e restrito aos candidatos que apresentaram recurso dentro do prazo estabelecido. A Comissão destaca que é responsabilidade exclusiva dos candidatos manterem-se informados sobre prazos, procedimentos e demais orientações previstas nas normas que regem o Processo Seletivo Simplificado.

Além disso, a Comissão reforça a importância de acompanhar todas as publicações oficiais e eventuais atualizações divulgadas nos canais institucionais.

Por fim, a organização reafirma seu compromisso com a condução do processo seletivo de forma responsável, transparente e com rigor técnico, em conformidade com a legislação vigente.

Texto:Semusa

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)