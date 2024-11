Prefeitura realiza chamada escolar para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou a Chamada Escolar para o ano letivo de 2025. O objetivo é atender crianças que ainda não estão inscritas na Rede Pública Municipal de Ensino, e estudantes do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esse ano serão disponibilizadas mais de 6 mil vagas para novos alunos entre a Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Para a titular da pasta de educação, secretária Gláucia Negreiros, a chamada escolar é o primeiro passo para o ingresso na rede municipal. “É importante ressaltar que a Chamada Escolar, conforme o edital publicado nesta sexta-feira (22), não é matrícula, mas um cadastro solicitando a vaga para o aluno. Após a divulgação dos resultados das vagas, no dia 10 de dezembro próximo, os pais ou responsáveis deverão realizar as matrículas até o dia 10 de janeiro de 2025. São 30 dias corridos para os que alunos sejam efetivados para estudar no ano que vem”, explicou a secretária da Semed.

Para quem não tem acesso à internet em casa, a Prefeitura está disponibilizando 84 polos de atendimento presencial em escolas municipais, para que os pais ou responsáveis se cadastrem na Chamada Escolar, buscando garantir a vaga para o aluno.

ACOMPANHAMENTO

Depois de realizar a inscrição na Chamada Escolar, o responsável pela criança/adolescente deve acompanhar o andamento do processo de avanço no site da Prefeitura. A consulta poderá ser feita com o número de protocolo, CPF do responsável ou da criança. Assim que sair o resultado, deverá se dirigir às escolas de preferência, conforme citada no cadastro, para confirmar a disponibilidade de vaga e matricular o aluno (a).

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Certidão de nascimento da criança ou adolescente;

Número do CPF da criança ou adolescente;

Cartão do SUS;

RG e CPF do responsável legal;

Comprovante de endereço;

Cartão do Programa Bolsa Família (se for beneficiário);

Número do telefone de contato e e-mail;

Histórico escolar ou declaração de escolaridade.