Governo de RO realiza manutenção no Pronto-Socorro João Paulo II para atender população

O governo de Rondônia está investindo em melhorias para fortalecer a infraestrutura hospitalar e aprimorar o atendimento à população que utiliza os serviços do Hospital de Emergência e Pronto-Socorro João Paulo II. A manutenção predial está sendo realizada no setor do Pronto-Socorro 2 da unidade, e é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), em parceria com a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura de Saúde (Ceas) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

A intervenção inclui reparos na cobertura, esquadrias, rede elétrica, pintura e piso, proporcionando um ambiente mais seguro e adequado para pacientes e profissionais de saúde. Com um investimento inicial de R$ 343.422,90, a manutenção predial teve início em dezembro, com previsão de entrega para 13 de março.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o governo tem promovido constantes manutenções nas unidades de saúde do estado. “O Pronto-Socorro João Paulo II é a principal unidade de saúde do estado em atendimento de urgência e emergência, e as melhorias prediais fazem parte da estratégia para oferecer um atendimento ainda mais digno aos pacientes que necessitam de cuidados médicos.”

INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS

A arquiteta lotada no JPII, Vanessa Mendonça destacou que, “o governo proporciona ações quanto à eficiência dos ambientes de saúde para amparar a sociedade em geral, somadas aos investimentos estruturais, que impactam diretamente no acesso ao atendimento, tornando ambientes com grande demanda em saúde mais confortáveis e seguros a pacientes e servidores.”

De acordo com o coordenador da Ceas, Márcio Brumm, a ação faz parte de um amplo pacote de investimentos na infraestrutura hospitalar em todo o estado. Além disso, salientou que há uma equipe responsável pela manutenção e fiscalização das intervenções prediais nas unidades de saúde. “Para garantir a qualidade dos serviços prestados à população, a Sesau formou uma comissão técnica composta por engenheiros e arquitetos da Ceas, que acompanha todas as etapas da obra, assegurando que os serviços sejam executados conforme as normas sanitárias exigidas pela Agência de Vigilância em Saúde”, explicou.

O titular da Sesau, Jefferson Rocha, reforçou que todas as unidades de saúde estão passando por manutenções contínuas em diversos setores hospitalares. “Estamos trabalhando para promover melhorias essenciais que garantam um atendimento mais seguro e eficiente, ao oferecer melhores condições tanto aos pacientes quanto para os profissionais que atuam na unidade”, enfatizou.