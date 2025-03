Grupo Mulheres do Brasil é parceiro do Porto Velho Shopping no Inspire-se para celebrar o Mês das Mulheres

A 4ª edição do Inspire-se, realizada pelo Grupo Ancar Ivanhoe e pelo Porto Velho Shopping, conta com o apoio do Grupo Mulheres do Brasil, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública (por meio do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher – NUDEM), Unimed e Hospital do Amor. O evento traz uma programação especial durante o mês de março para celebrar o Mês Internacional da Mulher.

A participação do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo de Porto Velho ocorrerá nos dias 26 e 27 de março, com o objetivo de destacar histórias de mulheres que superaram desafios pessoais e profissionais para conquistar espaço no mercado de trabalho. As atividades acontecem a partir das 19 horas, na Entrada A do shopping, ao lado do Outback, com entrada gratuita e estacionamento franqueado mediante validação do ticket.

Para Patrícia Montoia, gerente de Marketing do Porto Velho Shopping, o Inspire-se já se consolidou como uma das principais iniciativas voltadas para a valorização das mulheres da capital. "A cada ano, percebemos um maior interesse da população nos eventos que realizamos. Este será o 3º ano em que o Mulheres do Brasil estará conosco", afirmou.

Na avaliação da professora, jornalista e uma das líderes Mulheres do Brasil em Porto Velho, Edna Okabayashi, o Grupo tem um propósito claro: promover atividades que divulguem as iniciativas do Mulheres do Brasil e fortaleçam os laços entre as mulheres. A representante do Núcleo de Porto Velho destacou a relevância do evento para dar visibilidade a histórias inspiradoras de mulheres. “Nossa presidente, Luiza Trajano, tem enfatizado a importância dessas ações para engajar mulheres que estão fazendo a diferença em suas empresas, comunidades e ambientes de trabalho. Nosso objetivo é que uma mulher apoie a outra na conquista de espaços e voz em todos os âmbitos”, ressaltou.

Mulheres no mercado de trabalho: vozes, desafios e conquistas

No dia 26 de março, com a mediação de Jana Brito, mestre de cerimônia e influenciadora digital, o tema central será Mulheres no Mercado de Trabalho: Vozes, Desafios e Conquistas. A programação contará com a participação de empresárias, empreendedoras e especialistas, como a representante do grupo empresarial Gilberto Miranda, Letícia Beltrame Miranda, a empreendedora Caroline Araújo (do Instituto Chance) e Andréia Tamayose Rezende, administradora, professora da Faculdade Católica de Rondônia e Controladora Interna da Caerd. link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/mulheres-no-mercado-de-trabalho-desafios-e-conquistas/2878079?share_id=copiarlink

Segundo a advogada e professora da UniSapiens, Jennifer Rates, representante do Grupo Mulheres do Brasil e uma das organizadoras do evento, o debate tem como foco principal as mulheres, mas também é aberto ao público em geral e aos acadêmicos, que receberão certificado de atividades complementares. "Este é um momento de inspiração e reflexão sobre os desafios que ainda precisamos superar. Toda a sociedade deve participar dessa reflexão, contribuindo para as conquistas das mulheres. Afinal, valorizar as mulheres é valorizar toda a sociedade", destacou.

Workshop: a arte de comunicar, conectar e inspirar

No dia 27 de março, a jornalista e professora Júlia Scherer ministrará o workshop Voz de Impacto: A Arte de Comunicar, Conectar e Inspirar. A atividade tem como foco auxiliar profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho e enfrentam dificuldades em falar em público ou estabelecer uma comunicação eficaz. Kelen Lubiana, líder do Grupo Mulheres do Brasil, ressaltou a importância do tema: "A comunicação é uma ferramenta poderosa para fortalecer relações sociais, familiares e profissionais. O workshop busca contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades". Todos os participantes que fizerem as inscrições receberão certificados. link para a inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/mulheres-no-mercado-de-trabalho-desafios-e-conquistas/2878079?share_id=copiarlink

Sobre o Grupo Mulheres do Brasil

Fundado em 2013, o Grupo Mulheres do Brasil surgiu da união de 40 mulheres com o objetivo de engajar a sociedade na busca por melhorias para o país. Presidido pela empresária Luiza Trajano, o grupo conta atualmente com mais de 130 mil integrantes no Brasil e no exterior, representando diferentes classes sociais, cores e credos. A atuação do grupo é dividida em comitês temáticos, que trabalham em áreas como políticas públicas, sustentabilidade, empreendedorismo, educação, combate à violência contra a mulher e inclusão social.

A participação do Grupo Mulheres do Brasil no evento Inspire-se reforça o compromisso com o empoderamento feminino e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

