A obra no Centro de Medicina Tropical de Rondônia ampliará setores administrativos e áreas assistenciais

Com um investimento de R$ 15.689.945,60 milhões, a obra de ampliação do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) segue em ritmo avançado, com 70% dos trabalhos concluídos. Com a liberação dos novos edifícios, áreas administrativas atualmente alocadas nos blocos assistenciais serão realocadas, possibilitando a expansão de enfermarias e leitos para pacientes.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da unidade para a saúde pública. “A ampliação do Cemetron trará mais eficiência ao atendimento e melhor estrutura para os profissionais. O governo segue empenhado em oferecer serviços de saúde cada vez mais qualificados e acessíveis para a população.”

O Cemetron contará com uma nova Central de Material Esterilizado (CME), cuja área será quase cinco vezes maior que a atual, passando a 175 metros quadrados de área construída. O novo espaço proporcionará mais conforto aos profissionais e permitirá que a unidade atue como suporte na esterilização de materiais para outros hospitais da rede pública.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, enfatizou o impacto da obra na rede assistencial. “O Cemetron é referência no tratamento de doenças infectocontagiosas, como tuberculose, HIV/AIDS, dengue, malária e acidentes causados por animais peçonhentos. Fortalecer essa estrutura garante mais saúde e bem-estar para os rondonienses.”

A obra está sob responsabilidade do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), organismo da Organização das Nações Unidas (ONU) especializado em infraestrutura, que mantém um acordo de cooperação técnica com a Sesau para coordenar a execução do projeto. Os trabalhos estão sendo realizados por uma empreiteira rondoniense.

✅ 10 novos leitos de enfermaria;

✅ Novo consultório no Pronto Atendimento;

✅ Dois ambientes de repouso médico;

✅ Duas salas de repouso para equipes de limpeza e ambulância;

✅ Duas salas para engenharia clínica (manutenção de equipamentos); e

✅ Depósito ampliado para bens não utilizados.