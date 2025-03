Banda do Vai Quem Quer segue tradição arrastando multidão no Carnaval 2025

Ao som de muita marchinha, o tema “A Banda é da Paz” mais uma vez levou aproximadamente 250 mil pessoas no desfile neste sábado de Carnaval (1º). “Para a tristeza de poucos e a alegria de muitos, a Banda está na rua”. Com essa frase de efeito, a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), o maior bloco carnavalesco da Amazônia, arrastou uma multidão, mantendo a sua tradição.

Siça Andrade, a presidente da Banda, manteve mais uma vez a manutenção do legado de seu pai, Manoel Costa Mendonça, o general “Manelão”. Um desafio, com o compromisso firmado seguindo viva a essência do bloco: marchinha, cultura e pertencimento do folião rondoniense e da Amazônia. “É um misto de emoção e felicidade colocar o bloco na rua. Como todos sabem, é um desafio, pois não é fácil. Apesar disso, a gente segue firme em fazer o melhor carnaval para todos, com muita alegria na avenida”, disse.

A presidente da BVQQ, em nome da diretoria, fez questão de agradecer a cada patrocinador/parceiro, ao prefeito de Porto Velho Leo Moraes, que participou da Banda, vereadores Márcio Parceli e Everaldo Fogaça, além da imprensa por caminhar juntos na contribuição da tradição e cultura bloco mais popular e participativo. “Sem citar nomes, para não cometer erros, quero reafirmar a gratidão que tenho por cada um por segurar a minha mão e incentivar o bloco a não ficar fora da avenida, mais uma vez”, falou Síça.

Agenda da Banda

Por causa das comemorações em alusão aos 45 anos de fundação do bloco, a BVQQ ainda conta com duas agendas em parceria com o Porto Velho Shopping (PVS). Neste domingo de Carnaval (2), está programado o "Bailinho Banda Kids", uma programação especial para as crianças, das 15h às 17h; e, o "After da Banda", na terça-feira (04), das 16h às 18h, ao som da Banda da Banda, composta por mais de 10 integrantes. A participação é totalmente gratuita, com ingressos limitados e devem ser resgatados pelo aplicativo do PVS (https://www.pvshopping.com.br/novidade/baixe-nosso-app).

Sobre a Banda

Celebrando 45 anos de história em 2025, a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ) é um pilar da cultura popular da capital rondoniense. Ao longo das décadas, a BVQQ tem mantido viva a tradição do Carnaval de rua e contribuído para a valorização das marchinhas, encantando gerações de foliões. É considerada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia (Projeto de Lei nº105/2019) e Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Porto Velho (Projeto de Lei nº 3.840/2019).

