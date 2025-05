Prefeitura de Porto Velho abre oficialmente o calendário junino no Parque da Cidade com o Arraiá da Prefs

Porto Velho entrou de vez no clima das festas juninas! A Prefeitura Municipal realizou, na última sexta-feira (23), a abertura oficial do calendário junino 2025 com sucesso na primeira noite do Arraiá da Prefs, no Parque da Cidade.

O prefeito ressaltou que o evento é uma celebração da cultura popular "O evento, que segue até domingo (25), é uma verdadeira celebração da cultura popular, marcada por muita música, dança, segurança, alegria e comidas típicas", disse o prefeito Léo Moraes.

Logo na primeira noite, milhares de pessoas prestigiaram a festa junina que tomou conta e encantou o público no Parque da Cidade. O local foi transformado em um verdadeiro arraial, com barracas repletas de comidas típicas da região, decoração temática e uma estrutura pensada para acolher com conforto e segurança todas as famílias porto-velhenses.

Entre os artistas locais, Patrícia Morais também se apresentou com muito forró Com dois espaços de shows, o palco principal e o palco alternativo, o público tem à disposição uma programação variada e para todos os gostos. No Palco Alternativo, a animação ficou por conta de muito forró e forró pé de serra, com apresentações envolventes de Estação do Forró, Patrícia Moraes, Embalo 5 e Trio Forró Pé de Serra, que esquentaram o clima da primeira noite.

Enquanto isso, no palco principal, o show ficou por conta das quadrilhas juninas e bois-bumbás, que deram um verdadeiro espetáculo de cores, ritmo e tradição. Se apresentaram: Boi-Bumbá Veludinho, Az de Ouro, Cya Yaporanga (com uma belíssima apresentação de dança indígena) e a Quadrilha Girassol. Para encerrar a noite com chave de ouro, a cantora de projeção nacional Ju Márques, sucesso na internet e fenômeno de público, encantou a todos com sua performance eletrizante. Em seguida, a banda Gata Forrozeira manteve o ritmo e fechou a primeira noite em grande estilo.

Programação segue neste sábado (24) e domingo (25)

Ju Marques foi a atração nacional e encantou o público presente E o Arraiá da Prefs está só começando! Neste sábado (24), o palco alternativo recebe novamente o Trio Pé de Serra, Lene Ventura e Gata Forrozeira. Já no palco principal, o público vai se encantar com as apresentações das quadrilhas: Flor da Primavera, JUABP, Tradição, Mocidade Junina, e dos bois-bumbás Diamante Negro e Cya Yaporanga. A noite ainda conta com as atrações musicais DJ Mário, Diretores do Forró, e o aguardado show da atração nacional Forró do Muído.

No domingo (25), o encerramento será em grande estilo. O palco alternativo recebe Forró Madeira, Embalo 5 e Harmonia do Forró, enquanto no palco principal o espetáculo continua com as quadrilhas: Rosa Divina, Rosas de Ouro, Rádio Farol, Coração Dourado, Jucadiro e Nova Junina do Orgulho. Os bois-bumbás Estrela de Fogo e Marronzinho também abrilhantam a festa. Para completar a programação, ainda se apresentam a DJ Elenquelma e a banda Estação do Forró, garantindo a energia até o último minuto.

Segurança, cultura e valorização das tradições

Programação segue durante todo o final de semana A Prefeitura de Porto Velho reforçou a segurança em todo o perímetro do Parque da Cidade, assegurando um ambiente tranquilo e familiar para todos os presentes."Porto Velho está em festa e convida toda a população para participar deste grande momento cultural. Vista seu traje caipira e venha prestigiar o maior arraiá do Norte", conviou o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior.

O Arraiá da Prefs é uma realização da Prefeitura de Porto Velho por meio da Fundação Cultural (Funcultural), com apoio da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), e a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

Texto:Jhon Silva

Fotos:Leandro Morais, Anna Cláudia e Mateus dos Santos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)