Petrobras utiliza nova rota ferroviária para abastecer o Centro-Oeste

Desde a última segunda-feira (21) a Petrobras está utilizando uma nova operação ferroviária, em parceria com a empresa de logística Rumo, para ampliar o atendimento dos clientes na região Centro-Oeste. A nova rota está habilitada para operação de diesel e gasolina e promoverá um ganho de escala para a movimentação de volumes para essa região.

Segundo a Petrobras, o Centro-Oeste tem registrado aumento no consumo de combustíveis, impulsionado, principalmente, pelo crescimento da produção agrícola e de biocombustíveis. “Em menos de um ano, a empresa dobrou o número de polos de venda na região e agora consolida sua posição através da nova rota ferroviária de transporte de derivados, garantindo maior eficiência no modal, maior volume e confiabilidade nas operações”, diz a Petrobras.

O primeiro carregamento de derivados na nova rota teve origem na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, onde está localizada a maior refinaria da Petrobras (Replan), com destino à Rondonópolis, no Mato Grosso (MT), o principal hub ferroviário da região, distante 1.200 km de Paulínia e que se tornou, desde 2023, um polo de vendas de produtos Petrobras.

“Ações como essa consolidam a Petrobras como a melhor alternativa para os clientes, ofertando produtos e serviços de qualidade no local em que sejam demandados. O Centro-Oeste tem participação relevante nesse contexto”, afirmou o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser.

De acordo com o gerente-executivo de Logística da Petrobras, Daniel Sales Correa, a expectativa é a de que a nova rota ferroviária se some às rotas rodoviárias que já são utilizadas para o Mato Grosso. “Assim, será ampliado o fornecimento de derivados da Petrobras com segurança e eficiência para esse mercado que está em expansão”, disse.