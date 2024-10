SP vistoria ações do Programa Rios Vivos em Taubaté e projeta ampliar investimentos

O governador Tarcísio de Freitas esteve em Taubaté, no Vale do Paraíba, nesta quinta-feira (24), para inspecionar as obras de desassoreamento no Rio Una. As intervenções fazem parte do Programa Rios Vivos, que visa recuperar leitos de cursos d’água por meio da remoção de sedimentos, melhorando os índices ambientais e a resiliência hídrica. As ações também ajudam a combater enchentes e problemas causados pelas mudanças climáticas. No total, R$ 6,2 milhões foram investidos em obras nos rios que cortam a cidade.

“Ano que vem a gente prevê fazer o desassoreamento em mais de 150 rios, mas já começamos a colher os frutos. Quando realizamos um desassoreamento, temos o efeito no período das chuvas, com a prevenção de cheias. Já no período da estiagem, melhoramos a captação que reflete no abastecimento de água”, afirmou o governador.

