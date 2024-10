Governo de SP se une a varejista em campanha de conscientização sobre câncer de mama

O Estado de São Paulo registrou um aumento de 33% no número de exames feitos pelas Carretas da Mamografia em comparação com o ano passado. Foto: Governo de SP

O Governo do Estado de São Paulo fechou parceria com a rede varejista Marisa neste Outubro Rosa. Todas as unidades das Lojas Marisa do estado serão pontos de distribuição de materiais informativos sobre o câncer de mama, destacando a importância da prevenção, além de detalhar os serviços da rede de acolhimento à mulher com câncer de mama em todo o sistema público estadual.

Cartilhas e cartazes ficam à disposição da população nas lojas e trazem informações sobre a rede de acolhimento, além de orientação sobre prevenção, tratamento e acesso aos serviços de saúde e assistência jurídica. A iniciativa faz parte do Movimento SP por Todas, criado pelo Governo de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para as mulheres.

Leia a reportagem completa na Agência SP