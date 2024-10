Prótese de silicone aumenta o risco de câncer de mama? Mitos e verdades sobre a doença

O Outubro Rosa tem como objetivo conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, sendo o tipo que mais acomete mulheres no mundo e uma das principais causas de mortalidade feminina. No Brasil, são notificados mais de 73 mil novos casos da doença por ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Somente no estado de São Paulo já foram realizados mais de 329 mil procedimentos clínicos ambulatoriais e 12.490 internações por neoplasia de mama, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O coordenador da área técnica de Saúde da Mulher da SES, Edmund Baracat, alerta para a importância da mamografia. “O exame de mamografia é fundamental para identificar o câncer ainda em seu estágio inicial, proporcionando um tratamento precoce, menos invasivo e com mais chance de sucesso.”

Leia a reportagem completa na Agência SP