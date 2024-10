Câncer de mama: SP lança campanha de conscientização sobre importância do diagnóstico

Programa Mulheres de Peito do Governo de SP oferta exames gratuitos de mamografia e sem pedido médico para quem tem de 50 a 69 anos. Foto: Governo de SP

O Governo de São Paulo lança nesta semana uma campanha institucional para a conscientização sobre a importância da realização do exame de mamografia para a detecção precoce do câncer de mama. A campanha faz parte das ações voltadas para o outubro rosa, que aborda sobre a necessidade de prevenção e diagnostico, reduzindo a taxa de mortalidade por câncer.

Com o slogan “Juntas, vencendo o câncer de mama”, as peças publicitárias trazem exemplos de mulheres que realizaram o exame e venceram a doença. Um dos exemplo do vídeo é a ex-jogadora de futebol Bel, que atuou na seleção brasileira nas décadas de 1980 e 1990.

