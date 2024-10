Chuva em São Paulo perde intensidade, aponta Defesa Civil

Apesar de seguir em estado de alerta, a Defesa Civil de São Paulo informou, em nota, que a tempestade prevista para o estado neste final de semana perdeu força e o cenário está “mais ameno”.

A previsão era de que a partir deste final de semana haveria forte vendaval, com rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora (Km/h). No entanto, o registro mais forte foi ontem (18) à noite, na região de Santana na capital, com ventos de 32,5 Km/h, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

As informações anteriores davam conta de que São Paulo poderia ser atingido por chuva forte e rajadas de ventos de até 70 Km/h, em níveis semelhantes ao temporal ocorrido no final de semana passado.

O estado de São Paulo segue em estado de alerta até domingo (20), quando ainda poderão ocorrer chuva e ventos fortes.

Apesar de ter perdido intensidade em São Paulo, o temporal ganhou mais força em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O CGE apontou que as previsões dão conta de acumulados moderados, com chuva principalmente nas cidades da divisa entre Minas e São Paulo.

Nesta semana, um gabinete de crise foi criado , formado por Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e representantes dos governos estadual e municipal, para monitorar a situação climática no estado.