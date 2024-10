SP lança campanha ‘Chama o Var’ para esclarecer dúvidas da população sobre vacinas

O Governo de SP lançou na quinta-feira (17) uma campanha publicitária para esclarecer dúvidas sobre a vacinação, com o slogan “Tá com dúvidas sobre vacinas? Chama o VARcina”. Inspirada no sistema que auxilia árbitros de futebol, a ação promove o site vacina100duvida , que oferece respostas simples sobre as vacinas disponíveis no SUS e no calendário vacinal.

Coordenada pelas secretaria de Comunicação com apoio da secretaria de Saúde, a campanha é desenvolvida pela agência DPZ e será exibida em diferentes formatos. A iniciativa tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da vacina e faz parte das ações do Estado de ampliar a cobertura vacinal em São Paulo e romper a barreira da desinformação, que acaba deixando a população vulnerável a doenças evitáveis.

