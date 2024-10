SP monta gabinete de crise para enfrentamento às chuvas

O Governo de São Paulo instalou nesta sexta-feira (18) um gabinete de crise para garantir a pronta resposta à população em caso de emergência causada pelas chuvas previstas para este final de semana no estado. As empresas de energia elétrica terão um representante no gabinete, permitindo uma comunicação mais ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle.

A criação do gabinete foi anunciada em reunião no Palácio dos Bandeirantes. No encontro, o governador Tarcísio de Freitas ainda cobrou um plano de ação completo das concessionárias de energia para a resposta aos eventos meteorológicos e o compartilhamento imediato das informações dos centros de controle operacionais das empresas com o Gabinete de Crise estadual.

