Alerta meteorológico: interior de São Paulo deve ter maior volume de chuva do estado

O estado de São Paulo deve ter chuvas e ventos intensos entre sexta-feira (18) e domingo (20) em todas as regiões, alerta alerto meteorológico emitido nesta quarta-feira (16) pela Defesa Civil. A atenção especial é para cidades do interior. Os maiores volumes pluviométricos são esperados para as regiões da Serra da Mantiqueira, Campinas, Sorocaba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara, Franca, Barretos e Ribeirão Preto. De acordo com a Defesa Civil, os índices previstos são de 200 milímetros para essas áreas.

Os grandes volumes de água vêm acompanhados de rajadas de vento que podem chegar a mais 60 km/h e granizo.

