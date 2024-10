Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e ventos intensos entre sexta e domingo em SP

Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa CIvil Estadual atua no monitoramento de eventos extremos. Foto: Divulgação/Governo de SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento entre moderada a forte entre sexta-feira (18) e domingo (20). Esse alerta é devido à passagem de uma frente fria, que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento podendo chegar a mais 60km/h, e possíveis quedas de granizo em pontos isolados. O acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 milímetros em diversas regiões do estado.

“É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro”, afirmou o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil , coronel Henguel Ricardo Pereira.

Leia a reportagem completa na Agência SP