TV Brasil acompanha Círio de Nazaré em parceria com TV Cultura do Pará

A TV Brasil transmite a procissão do Círio de Nazaré em parceria com TV Cultura do Pará , emissora que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) , neste domingo (13), ao vivo, a partir das 6h.

A programação acompanha a grande romaria realizada anualmente em Belém, capital do Pará. A celebração da fé reúne mais de dois milhões de pessoas, entre promesseiros, romeiros e devotos nas ruas da capital do Pará.

Na telinha, o público pode acompanhar a cobertura especial da festividade religiosa em que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, percorre pouco mais de três quilômetros até a Basílica Santuário de Nazaré em uma berlinda atrelada à corda dos fiéis. A TV Brasil mostra o início da procissão no começo da manhã e destaca também a benção final do Círio.

