Paulistas elegem os melhores passeios para levar crianças em São Paulo

Parques públicos , restaurantes e cinema são os três melhores e mais bem preparados lugares para levar crianças no estado de São Paulo. Esses espaços receberam avaliações positivas de 61% das famílias que participaram de um mapeamento sobre turismo familiar em São Paulo . O levantamento foi divulgado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Os locais preferidos das famílias que passeiam ou viajam por São Paulo são as praças e parques públicos (71%); restaurantes ou similares (66%); os cinemas (56%); os centros de compras ou shoppings (49%); as fazendinhas ou zoológicos (30%), de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).

