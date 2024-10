Ações desenvolvidas garantem sanidade dos frutos e amêndoas que foram destaques no Concacau

Em Rondônia, devido às características que são próprias da região, o setor primário tem se readaptado, procurando inovações que além de uma produção sustentável, garantam produtos de alta qualidade. Um desse setores é a cacauicultura que, ano a ano, firma o estado entre os principais e mais promissores produtores do Brasil. Destaque que se deve principalmente ao trabalho desenvolvido pelo governo de Rondônia no combate a Monilíase do Cacaueiro (doença fúngica que ataca o cacaueiro e o cupuaçuzeiro).

A atuação da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) garante a sanidade dos frutos e amêndoas cultivadas em solo rondoniense, muitas das quais foram reconhecidas e premiadas na 4ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (Concacau). Evento realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), que, com colaboração da Idaron, reafirma o potencial da cacauicultura regional. O evento aconteceu nos dias 26 e 27 de setembro, em Jaru, e premiou o produtor, Celso José de Abreu Santana do município de Presidente Médici, que ficou em 1° lugar na disputa.

O evento é um dos mais importantes do Brasil, visto que, o estado concentra as lavouras que nos últimos anos geraram as melhores amêndoas de cacau do país, com reconhecimento nacional, e a defesa fitossanitária tem função nesse processo evolutivo pela qual passa a cacauicultura em Rondônia.

A etapa final, que antecedeu à premiação, contou com degustação e julgamento das amostras de chocolates, elaborados por meio de exemplares das amêndoas retiradas dos cacaus inscritos na premiação por seus produtores.

Idaron também realizou atividades educativas

AUDITORIA DAS PROPRIEDADES

De acordo com o coordenador do Programa de Classificação de Grãos, Jean Ramos dos Santos, na etapa inicial do concurso, profissionais da Idaron realizaram auditoria das propriedades inscritas no evento, para avaliar quesitos importantes, como a sustentabilidade. “A Agência participa das auditorias para verificar as condições de armazenamento e fermentação do cacau, inquérito de sustentabilidade, para saber se todos os requisitos estão em conformidade, o correto armazenamento de agrotóxico, a devolução de embalagens, bem como se o produtor ainda está de posse das amostras inscritas”, explicou.

ATIVIDADES EDUCATIVAS

Além das auditorias, durante os dois dias de Concacau, a Agência montou estande na área do evento e desenvolveu diversas atividades lúdicas e educativas sobre a prevenção da Monilíase do cacau e do cupuaçu, com participação e visitação de produtores rurais, donas de casa e estudantes.

Ao visitar o estande da Idaron, os participantes tiveram acesso a frutos com simulação de sintomas e sinais da Monilíase e participaram de jogos educativos, com imagens e informações sobre a patologia. Também foi feita a distribuição de material educativo e informativo sobre a doença, além das atividades propostas no estande, o coordenador do Programa de Monitoramento e Controle de Pragas, João Paulo de Souza Quaresma, apresentou palestra sobre as responsabilidades compartilhadas por todos os membros da cadeia produtiva do cacau nas ações de prevenção à Monilíase.