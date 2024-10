Prefeito delegado Arismar Araújo monitora Valteir Cruz e ameaça integrante da campanha em Pimenta Bueno

As eleições municipais de Pimenta Bueno começam a tomar contornos de uma “guerra psicológica”. Membros da campanha de Valteir Cruz relatam que, constantemente, veículos adesivados com fotos do prefeito Arismar Araújo e de suas candidatas são flagrados nas proximidades da residência de Valteir, monitorando quem entra ou sai do local. Os mesmos veículos são vistos o tempo todo em locais próximos de onde são realizadas as atividades de campanha de Valteir Cruz.

Há registros das câmeras de segurança do veículo do prefeito Arismar em frente a residência do candidato Valteir. Integrantes da campanha também registraram o prefeito monitorando as agendas de campanha do seu adversário nos bairros da cidade. “Não sabemos se isso é apenas mais uma maneira de nos pressionar, mas cresce o temor de que, a qualquer momento, poderemos sofrer alguma abordagem mais radical ou até mesmo um atentado por parte desse grupo, que certamente está ligado ao delegado-prefeito da cidade”, observa um dos membros da campanha de Valteir. “Arismar Araújo utiliza de todas as artimanhas possíveis para tentar nos intimidar, o uso da máquina eleitoral está presente nas ruas e não nos resta muito a fazer, senão denunciar os abusos praticados por esse sujeito”.

A situação começou a sair do controle na última segunda-feira, 30 de setembro. Por volta das onze horas da noite, uma camioneta L200, cor prata, de um modelo antigo, trafegava lentamente pela Rua dos Inconfidentes, quando parou diante do número 214, onde reside o candidato a prefeito Valteir Cruz. Como de praxe, a camioneta trazia estampados em seus vidros, tanto na porta do passageiro, quanto no vidro traseiro, adesivos de campanha das candidatas Marcilene Rodrigues e Marciane Stocco e do prefeito.

No exato momento em que o misterioso veículo se aproximava, um membro da campanha de Valteir entrava apressadamente em seu carro, que estava estacionado em frente à residência, a fim de socorrer um amigo que estava com o veículo quebrado. “A camioneta então simplesmente parou atrás do meu carro, impedindo assim a minha saída”, disse o apoiador de Valteir. “Aguardei por um período e então decidi retornar com meu carro para cima da calçada, para deixar a camioneta passar, mas esta não se moveu”.

PAVOR

O motorista aguardou por mais tempo e então decidiu manobrar de ré para sair, mas, nesse momento, o condutor da camionete acelerou e “fechou” novamente o carro, impedindo a sua saída. “Isso me causou um grande pavor, fazendo me sentir ameaçado pelo condutor daquele veículo”, relata o funcionário da campanha de Valteir Cruz.

Porém, ao perceber que na mesma rua se aproximavam um motoqueiro e um jovem de bicicleta, o condutor da camioneta começou a se mover, ainda muito lentamente, como se vigiasse a saída do carro da vítima que, por medo e nervosismo, não foi capaz de identificar o condutor da camioneta e muito menos anotar sua placa. Mesmo assim, afirmou que o veículo possui características idênticas à de uma camioneta que fica constantemente estacionada em frente à Rádio FM Pimenta Bueno 87,9 e à sede da RedeTV, muito próximas do local onde ocorreram os fatos.

O episódio originou um boletim de ocorrência que foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno como crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal Brasileiro (CPB), assim descrito: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena: reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa”.