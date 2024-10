Projeto “Compartilhando Saúde” promove 280 cirurgias em Rolim de Moura

O município de Rolim de Moura alcançou um marco relevante na área da saúde ao realizar cerca de 280 procedimentos cirúrgicos, por meio do projeto “Compartilhando Saúde”, uma iniciativa do governo de Rondônia. O programa visou reduzir as longas filas de espera e atender de forma eficiente às demandas da população local, proporcionando acesso rápido aos serviços de saúde.

As cirurgias aconteceram no período de junho a dezembro de 2023, e atenderam pessoas que aguardavam na fila de regulação, no Hospital Municipal João Amélio da Silva.

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados através do repasse do governo de Rondônia no valor de R$ 1.564.099,34 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), que promoveu a redução total de filas por cirurgias no município.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, o objetivo da gestão é levar acesso mais rápido e prático para a população dos municípios. “Ao priorizar a resolução de demandas reprimidas, o projeto também diminui a pressão sobre o sistema de saúde, otimizando recursos e fortalecendo a estrutura hospitalar local,” ressaltou.

COMPARTILHANDO SAÚDE

Criado para reduzir filas de cirurgias nos municípios e atender à população, o Compartilhando Saúde destinou R$ 41 milhões para municípios da Macrorregião 1 e Macrorregião 2. Os recursos foram repassados aos municípios de acordo com o tamanho da população de cada cidade, conforme estimativa do IBGE de 2021, e pagos em três parcelas. O projeto foi prorrogado até 30 de junho de 2024.