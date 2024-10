Turismo e agronegócio ganham força com a recuperação da RO-490 em Alto Alegre dos Parecis

O governo de Rondônia deu início à recuperação e manutenção da Rodovia-490 (Linha P-40), que conecta as Rodovias-135 e RO-370, ligando Alto Alegre dos Parecis aos distritos de Flor da Serra e Vila de São Luiz, além de facilitar o acesso ao Porto Rolim de Moura do Guaporé, no distrito de Alta Floresta d’Oeste, na segunda-feira (30). Os trabalhos estão sendo executados pela 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) de Rolim de Moura.

Essa intervenção é fundamental para o desenvolvimento regional, considerando os benefícios para os produtores rurais e os turistas. A Rodovia-490 é essencial para o progresso de Rondônia, especialmente devido à sua importância na produção de grãos e pecuária. Além disso, é uma rota utilizada por pescadores e turistas que viajam diariamente até o Porto Rolim do Guaporé, que atrai visitantes de todo o Brasil e até de outros países. Com estradas trafegáveis, há um impulsionamento da economia local, o que garante um futuro próspero para todos.

De acordo com o responsável pela 5ª Residência Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, a obra abrangerá cerca de 88 quilômetros da Rodovia. “Estamos realizando a limpeza das laterais da pista para aumentar a visibilidade e prevenir acidentes, especialmente com animais que costumam cruzar a estrada. Paralelamente, estamos executando o patrolamento, desobstrução e construção de saídas de água, além de aplicar encascalhamento em pontos críticos”, explicou.

SEGURANÇA E TRAFEGABILIDADE

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes enfatizou que, o órgão vem intensificando as ações de melhoria em mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias (não pavimentadas) e em 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas no estado. “Estamos trabalhando para garantir rodovias seguras e trafegáveis, essenciais para o escoamento da produção e o desenvolvimento econômico de Rondônia.”