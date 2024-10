Distrito de Vila Marcão recebe pavimentação asfáltica com recursos do governo de Rondônia

A equipe da 4ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) iniciou, na segunda-feira (30), a aplicação da capa asfáltica em 1.000 metros da Rodovia-370, no perímetro urbano do distrito de Vila Marcão, em Alta Floresta d’Oeste. A obra, realizada pelo governo do estado, atende a um sonho e a uma necessidade dos moradores da região, com o objetivo de eliminar a poeira e a lama das portas das residências e comércios do distrito.

De acordo com o gerente da Usina de Asfalto, Gustavo Lincoln, o trecho está recebendo uma camada de 5 centímetros de CBUQ. “Estamos realizando um trabalho que segue todas as normas técnicas. Além da pavimentação no perímetro urbano da RO-370, o trecho de aproximadamente 4 quilômetros da RO-135, que liga Vila Marcão a Alta Floresta d’Oeste, também foi contemplado com asfalto”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes ressaltou que, a obra foi realizada com recursos próprios do governo estadual. “Desde o projeto, levantamento topográfico, drenagem, terraplenagem, até a aplicação da capa asfáltica, tudo foi executado pelas equipes e máquinas do DER-RO. Nossa equipe está sempre pronta para levar progresso à população”, destacou.