Ieda Chaves recebe retorno do DER/RO quanto aos serviços nas rodovias RO-464 e RO-010

Recentemente, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou indicações ao governo do Estado para que realize serviços estruturantes em diversas rodovias, entre elas, na RO-464, que interliga o distrito de Tarilândia à BR-364 e RO-010, no trecho entre o município de Rolim de Moura a Novo Horizonte do Oeste. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO) deu retorno sobre os pleitos apresentados.

No documento, assinado pelo diretor-geral adjunto do DER/RO, Philipe Rodrigues Maia Leite, consta que, quanto à RO-464, houve serviços de tapa-buracos nos meses de fevereiro e julho de 2024. Já no que se refere à sinalização, “consta programação para a realização deste serviço no último trimestre do corrente ano”.

O DER/RO informou ainda que, na RO-010, no trecho sobre o qual foram buscadas informações, foram realizados serviços de tapa-buracos nos meses de janeiro, março e junho, e limpeza lateral no terceiro bimestre deste ano. Leite acrescentou ainda que “quanto à sinalização da rodovia em questão, consta no cronograma de execução deste Departamento a realização de sinalização horizontal com pintura de faixas e implantação de tachas refletivas, com previsão ainda para o corrente ano”.

Considerando as demandas da população, Ieda Chaves reforçou a importância de ouvir os cidadãos e direcionar as ações do DER/RO. “As obras previstas para este ano trarão benefícios significativos, como a melhoria da fluidez do trânsito, o escoamento eficiente da produção e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida para todos", afirmou a deputada estadual.