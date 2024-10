Programas e investimentos em assistência social para São Miguel do Guaporé recebem reforços

O governo de Rondônia tem intensificado as ações de assistência social no município de São Miguel do Guaporé, com objetivo de ampliar a proteção e o cuidado às famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2024, diversas iniciativas foram implementadas, incluindo programas de assistência, construção de unidades de apoio e repasses financeiros. Entre os destaques realizados pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), está o Mamãe Cheguei, que proporcionou a entrega de 336 kits de enxoval a gestantes beneficiárias, com um investimento de R$ 120.320,20 (cento e vinte mil, trezentos e vinte reais e vinte centavos). A ação atende às mães em situação de risco social, auxiliando no início da vida dos bebês, e promove maior segurança às famílias.

Outra ação de impacto no município foi o programa Rondônia Cidadã, realizado nos dias 22 e 23 de abril de 2023, que alcançou 1.025 atendimentos, oferecendo uma série de serviços essenciais à população, como emissão de documentos, orientações jurídicas e acesso a benefícios sociais.

Em relação à proteção das mulheres em situação de violência, o programa Mulher Protegida atendeu 22 beneficiárias, com um investimento de R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais). Esse programa oferece auxílio financeiro e apoio emocional para mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, resultante de violência doméstica e familiar, e assim, garantir a reconstrução de suas vidas com dignidade.

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou a importância do trabalho contínuo do governo em parceria com os municípios. “As ações da Seas são fundamentais para proporcionar uma rede de proteção às famílias. O governo de Rondônia está comprometido em dar suporte a programas que garantam inclusão social e bem-estar dos cidadãos”, pontuou.

SERVIÇOS

Além dos programas sociais, o governo também investiu na estruturação física da rede de assistência, com a construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município, no valor de R$ 536.673,27 (quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) , sendo R$ 400 mil do governo estadual e o restante em contrapartida local. Essa unidade será fundamental ao atendimento às famílias, oferecendo serviços de apoio social e psicológico.

Os repasses financeiros foram parte essencial desse apoio. Desde 2020, São Miguel do Guaporé recebeu valores anuais por meio de cofinanciamento, totalizando:

– R$ 290.700,00 em 2020

– R$ 147.102,00 em 2021

– R$ 187.040,00 em 2022

– R$ 182.400,00 em 2023

– R$ 185.132,25 em 2024