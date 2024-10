Valteir Cruz lidera a disputa eleitoral de Pimenta Bueno

Uma nova pesquisa de intenção de votos realizadas entre os dias 27 e 28 de setembro mostra o candidato Valteir Cruz na liderança da disputa para a prefeitura de Pimenta Bueno. Na reta final da campanha, Valteir aparece com 45,74% da preferência dos eleitores no município. Valteir se mantém com cinco pontos de diferença à frente da segunda colocada, a candidata Professora Marcilene, que soma 40,63%, e está bem distante do terceiro colocado, Mario Serra, com 8,52%. O número de indecisos totaliza 5,11% do eleitorado pimentense.

A pesquisa de sondagem estimulada quantitativa, foi realizada nos dias 27 e 28 de setembro de 2024. Foram entrevistados 352 eleitores de todos os bairros de Pimenta Bueno. A margem de erro da pesquisa é de 3,88%, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95% - o que demonstra que de cada 100 pesquisas realizadas, 95 terão o mesmo resultado apurado. A pesquisa foi registrada no TRE/RO com o código RO-04120/2024.

O resultado da pesquisa confirma que as eleições municipais do próximo dia 6 de outubro, em Pimenta Bueno, serão as mais disputadas dos últimos dez anos. A nítida divisão entre os eleitores lembra muito o panorama das disputas municipais de 2012 e 2016, ambas decididas por uma diferença de pouco mais de 300 votos, num universo de aproximadamente 20 mil eleitores – algo em torno de 1,5% do eleitorado pimentense. Na reta final da campanha, em que os eleitores indecisos somam 5%, cada voto será decisivo para eleger o próximo ocupante do palácio municipal.

ACORDOS

Unidas por um projeto voltado para o desenvolvimento do município, as principais lideranças políticas e empresariais de Pimenta Bueno haviam apoiado o delegado Arismar Araújo nas eleições de 2018 e 2020. Houve um longo período de tranquilidade política, em que o atual prefeito venceu as duas últimas eleições como candidato único.

Contudo, em 2024, Arismar rompeu com os aliados que o apoiou nos últimos anos e indicou sua secretária municipal de Educação, Marcilene Rodrigues, como sua candidata ao pleito. Essa decisão abriu caminho para que o vice-prefeito Valteir Cruz consolidasse a posição de candidato, apoiado pelas principais lideranças regionais e nacionais do campo político conservador, incluindo o governador Coronel Marcos Rocha, o ex-senador Ivo Cassol e o ex-presidente Jair Bolsonaro.